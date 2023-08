Cartas al director de HERALDO: Pensando en el futuro de España

Pensando en el futuro de España



Van pasando los días desde que se celebraron las elecciones del 23-J. En medios periodísticos y tertulias radiofónicas se vienen haciendo variadas interpretaciones de los resultados, de las causas que los propiciaron y de las posibles soluciones. Un hecho es incuestionable: las elecciones las ganó el PP. Alberto Núñez Feijóo ha incrementado considerablemente votos y escaños. Es el partido más votado en once comunidades, además de en Ceuta y Melilla, y dispone de mayoría absoluta en el Senado. Salvo el PSOE, que ganó un escaño, el resto de los partidos han perdido. Con tales resultados lo razonable es que el ganador se presente a la investidura y dé a conocer a los españoles su programa y proyecto de gobierno, y que dé su respuesta Sánchez exponiendo el suyo, eso sí, con transparencia, sin engaños ni concesiones ocultas. Conocidas ambas propuestas, deben decidir los 350 diputados. Cada uno debería hacerlo en conciencia, con independencia del partido al que pertenezca, decidiendo qué es lo mejor para España. Deben decidir si lo mejor, para el conjunto de los españoles, es propiciar un gobierno sometido y chantajeado por sucesores de terroristas que a tantos españoles asesinaron y por un prófugo de la Justicia que trató de romper España, o no. Sánchez y Feijóo tienen un voto cada uno, pero hay 348 diputados más que deben votar en conciencia lo que crean que es mejor para España. De no estar de acuerdo con ninguna de las dos alternativas, tienen una tercera, que es propiciar la convocatoria de nuevas elecciones y que, de nuevo, sean todos los españoles los que decidan una vez conocidas ambas propuestas. Está en juego nada menos que la gobernabilidad de España y el futuro de los españoles, por lo que 348 personas están obligadas a reflexionar y meditar su decisión antes de emitir el voto.

Joaquín Mañeru López Zaragoza

El acuerdo de granos del mar Negro

Desde que empezó la guerra en Ucrania ningún día ha dejado de atacar ni bombardear Rusia el territorio ucraniano. No ha habido ni siquiera una tregua aunque fuese testimonial. Los planes de pacificación se han sucedido. Buenas palabras de Putin pero sin dejar de bombardear. Por eso cualquier movimiento, por mínimo que fuera, que pudiese significar una aligeración del conflicto, aunque no supusiera la suspensión de la guerra, veríase con esperanza. Así se consideró cuando, el 22 de julio de 2022 en Estambul, la ONU, la Federación Rusa, Ucrania y Turquía firmaron el acuerdo ‘Iniciativa de granos del mar Negro’ (‘Black sea grain initiative’ o BSGI). La ONU y Turquía actuaban como mediadores del acuerdo. La iniciativa tuvo resultados vitales para garantizar la seguridad alimentaria de muchos países africanos, pues permitía la exportación de cereales ucranianos sin temor a un ataque a puertos o barcos. Los países en desarrollo fueron los más beneficiados, pues el precio de los alimentos descendió en un 22%. Gracias al acuerdo, más de la mitad del suministro mundial del Programa de Alimentos de las Naciones Unidas ha sido cubierta por cereales ucranianos. El acuerdo finalizaba el 17 de julio de este año y, sorprendentemente, Putin no quiso renovarlo, alegando que Ucrania había atacado infraestructuras civiles rusas y no se daban las condiciones para esta renovación. La reacción de condena de este proceder de Putin está siendo generalizada. El secretario general de Naciones Unidas así lo ha hecho. El presidente de Turquía, Erdogan, ha pedido a Putin la renovación del mismo cuanto antes. Los países africanos presentes en la conferencia en San Petersburgo con Putin le han solicitado la reconsideración de su postura. Igualmente el Papa le ha pedido a Putin que renueve el acuerdo. El drama está en que más de 400 millones de personas, de países subdesarrollados fundamentalmente, corren el riesgo de morir de inanición por la negativa del mandatario ruso a la renovación del acuerdo para la exportación de los cereales ucranianos.

Francisco Javier Esteruelas Hernández Zaragoza

El amable hábito de la siesta

Como un eterno debate podríamos calificar el de si esos momentos de sueño o descanso que dedican algunos en las horas centrales del día y generalmente tras el almuerzo, es decir, la siesta, son beneficiosos o perjudiciales. Porque, pese a que la mayoría de las personas acostumbran a dormir una sola vez al día, hay quienes tienen el hábito de ese sueño corto que les permite recuperar energías bien para hacer frente al resto de la jornada laboral, bien para aguantar una noche larga de fiesta o diversión. No obstante, y pese a la multitud de leyendas urbanas que han circulado señalando que una siesta de más de una hora engorda, nada ha podido demostrarse hasta hoy de manera fehaciente. Y algunos médicos recomiendan la siesta para rebajar el cansancio, la tensión y el estrés de la jornada de trabajo, especialmente en estas épocas de calor extremo veraniego, cuando el mercurio de los termómetros alcanza sus cotas más altas. Bienvenida seas, pues, amiga siesta.

Jimena Sánchez Calderón Zaragoza

Aniversario del cuartel de San Lamberto

El 17 de septiembre se cumplirán treinta años del acto de clausura del Acuartelamiento de San Lamberto del Ejército del Aire, situado en las inmediaciones del barrio de Miralbueno de Zaragoza. En dicho acto se hizo entrega de su bandera a la Base Aérea, donde se integró su personal. Y en 2023 también se cumplirán los sesenta años desde su creación, donde se integraron diversas unidades procedentes del aeródromo de Valenzuela y del desparecido cuartel del Carmen (denominado oficialmente López Allué). En el Acuartelamiento de San Lamberto realizaron el servicio militar como voluntarios miles de jóvenes zaragozanos, aragoneses en general, así como navarros, catalanes, vascos, valencianos y mallorquines. Por eso tuvo una importante repercusión en la juventud. Fundamentalmente se realizaba el campamento o adiestramiento de los reclutas que más tarde irían a sus destinos, en otras dependencias y regiones. En 2019 se presentó una interesante exposición de recuerdo y homenaje a quienes pasaron por el Acuartelamiento en el edificio de Jefatura de Movilidad Aérea, siendo comisario el teniente coronel Mínguez. Sería interesante que se volviera a reeditar dicha exposición, o una similar, junto a otros actos conmemorativos, como puede ser una renovación de la jura de bandera. Sería de interés para muchas personas, entre las que se encuentran los miembros del grupo de Facebook ‘Yo hice la mili en San Lamberto’, al que se pueden unir todas las personas que lo deseen y puedan tener noticias de compañeros y amigos, así como rememorar anécdotas y vivencias.

Francisco Javier Lázaro Gimeno Zaragoza