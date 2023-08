Cartas: Las migrañas crónicas, el tratamiento y el Salud

Sufro migraña crónica desde hace muchos años. Neurología me ha mandado todos los tratamientos habidos y por haber, pero nada mejoró.

Hace unos tres años surgió la posibilidad de uno nuevo inyectado en casa una vez al mes. Para mí fue un antes y un después. De tener migrañas casi todos los días y envenenarme con medicamentos a sufrir 6 u 8 episodios al mes de carácter leve. Pero siempre surge el problema: las normas del Salud, que son capaces de volver a destrozar al paciente. Te conceden tres meses de tratamiento, no sin antes pasar por consulta, rellenar un montón de cuestionarios, tu médico realiza una petición y un comité decide si entras en el tratamiento, que se retira en farmacia del hospital. Respondes al tratamiento y tienes derecho a tres meses más, no sin antes repetir todo lo anterior. Bueno, una vez que recibas, tres, seis o, si tienes mucha suerte, nueve meses de tratamiento, te lo quitan. Es importante para ellos demostrar que vuelves a tocar fondo y te pones a morir. Cuando han pasado un mínimo de seis meses de querer morirte otra vez, se lo replantean y quizá te lo prescriben nuevamente, repitiendo los pasos anteriores y no sin antes llorar de desesperación y mendigar el tratamiento. Lo que era una salvación se convierte en un infierno. Sé que solo somos números, casos que costamos dinero, pero detrás somos enfermos crónicos que en ocasiones nos cansamos de insistir para conseguir algo que nos correspondería, que debería ser sencillo y no una complicación. Por favor, si aún existe algo de empatía por las personas enfermas, si sirve para algo un tratamiento, ¡adminístrenlo!, guárdense las restricciones para otros menesteres. Ayuden al paciente cuando encuentran un tratamiento útil y dejen de marear.

Jéssica Asín ValimañaZARAGOZA

¿Y por qué no?

Realmente uno está harto de leer en la prensa: «Detenido un conductor por conducir sin carnet, pasó a disposición judicial y quedó libre en espera de juicio». Yo personalmente pienso que si cogen a un ciudadano con un arma sin licencia lo primero que hacen es retirarle el arma; entonces, dadas las reincidencias en ese sentido, ¿no sería más lógico inmovilizar el vehículo a este tipo de infractores? Otra, ¿cuántos rescates de montaña se producen al año a inconscientes y cuánto dinero nos cuestan? ¿No se debería exigir un seguro a través de las asociaciones de montañeros o, mejor, cobrar los rescates?. Y termino, ¿por qué los patinetes eléctricos no deberían llevar un seguro como todos los vehículos a motor, si cada vez hay más percances originados por estos artefactos conducidos por inconscientes? Lo impopular al político le resbala.

Luis Antonio Vallés Gascón

ZARAGOZA

Sobre el nuevo orden social

Leí una carta el 26 de julio que hablaba sobre un «nuevo orden social». Coincido en la primera parte. Los que hemos vivido y disfrutado los cuarenta años de democracia somos unos privilegiados, nuestros padres, sin formación pero con disciplina, tesón y un enorme trabajo, nos han dejado una España muchísimo mejor que la que nosotros, mucho más preparados, les vamos a dejar a nuestros hijos. El futuro incierto no es caldo de cultivo para políticas conservadoras, esa incertidumbre se ha generado por políticas de amplio espectro, en las que el partido dominante se ha abrazado a terroristas, secesionistas y extrema izquierda; todo cabe, hasta la impunidad de delincuentes condenados. Lo que contrasta con el miedo a una extrema derecha que, sin haber asesinado ni haberse rebelado contra el Estado, parece ser una serpiente de siete cabezas, sin ni siquiera conocer cómo puede ser su gobernanza. El miedo a que las ayudas sociales desaparezcan es falso, la derecha ha gobernado varias veces y no han desaparecido tales ayudas, aunque sí puedo decir que dentro de esas coberturas es contraproducente que un asaltante a las vallas o quien entra en España de forma ilegal reciba ayudas que casi superan el sueldo de un soldado por defender esa misma valla. La defensa de los derechos humanos en gran parte del mundo la mantienen militares, ya sean de la OTAN o de la ONU, no políticos. Esto no es progresista, es real. En cuanto a la ecología, entiendo a la gente de los pueblos, pues esa falsa ecología no redunda en fijación de población o riqueza, sino servidumbre a las grandes urbes. Un nuevo orden social es posible, pero no así.

Agustín Aznar Sánchez

ZARAGOZA

Azcón y el pacto

Algunos políticos venden su alma al diablo con tal de gobernar. Pero la expresión ‘a lo hecho, pecho’ no es cosa de Jorge Azcón, que está a punto de ser el nuevo presidente de Aragón y que no estuvo presente en el acto de la firma del acuerdo de Gobierno de coalición PP-Vox en nuestra Comunidad. ¿Es que le daba vergüenza ser fotografiado firmando un pacto con el líder de Vox en Aragón? El sapo que había que tragar lo delegó en Ana Alós, portavoz del PP en las Cortes de Aragón, que de todas formas parecía encantada con la misión. Y es que hay a lo largo de nuestra vida actuaciones que nos causan vergüenza y procuramos mantenerlas ocultas, lo que se dice hacer de tripas corazón. Azcón dijo que no gobernaría en coalición, pero no es que mintiera (como se acusó a Pedro Sánchez por su coalición con Unidas Podemos), es que cambió de opinión.

Martina Pellejero Cuéllar

ZARAGOZA

Casco Histórico o escombrera municipal

Buenos y olorosos días, como los que tenemos a diario en esta sucia e inhabitable zona del casco antiguo de Zaragoza, ciudad de los Sitios, de Goya, del comercio y también de la mierda por las calles. Mi indignación como habitante de esta zona ha alcanzado su grado máximo, ya que todos los días, a primera hora de la mañana, camino de mi trabajo el espectáculo es asqueroso. Basura por todas y cada una de las esquinas, desde el n.º 45 de la calle de las Armas, cruce de Mosén Pedro Dosset con Casta Álvarez, cruce de Broqueleros con San Pablo y solar vallado entre San Pablo y Conde de Aranda (ese situado bajo el grafiti de la gitana con el reloj de arena). Para comprobar todo esto les invito a las 8 de la mañana a dar un paseo por los lugares mencionados; y de paso tomaríamos un café, yo pago. Creo que este es un asunto que compete tanto a Salud Pública como a Policía Local; y a la alcaldesa de esta nuestra noble y sucia ciudad. También, por supuesto, a Limpieza Pública (la única que hace su trabajo, por cierto).

Juan Carlos Vázquez Navarro

Zaragoza