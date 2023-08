Cartas al director de HERALDO: El inmenso tesoro de la amistad

El inmenso tesoro de la amistad



El sabio israelí Ben Sira nos manifestó su estima de la amistad con la frase: "Un amigo fiel es un refugio seguro, quien lo encuentra ha hallado un tesoro". El 30 de julio fue el Día Internacional de la Amistad, un valor inmaterial que solo precisa de sentimientos y tiene una relevancia muy importante en el mundo. Las amistades sólidas son una fuente de bienestar mental y felicidad para las personas. Según la ciencia, tener amigos nos aporta numerosos beneficios psicológicos: ayudan a reducir el estrés y la ansiedad, al ofrecernos apoyo emocional, comprensión y consejo en momentos difíciles. Nos hacen sentir parte de un grupo, dando sentido de pertenencia, mejorando nuestra autoestima y confianza. Nos dan alegría y diversión, al compartir actividades y experiencias gratificantes. Estos son algunos de los beneficios de la amistad, tan necesaria en la actualidad, al ver cómo se van incrementando los problemas en salud mental, ansiedad, depresión y estrés elevado. También las autolesiones y suicidios que se están produciendo en la inmensa mayoría de los países del mundo. Puestos a soñar, ¿se imaginan que los dirigentes políticos y económicos fuesen amigos? Tal vez, dentro de este mundo onírico tendríamos menos guerras y desigualdades. La amistad no conoce fronteras, ni edades, ni etnias, ni religiones, y tampoco conoce diferencias de género. Tal vez es uno de los valores que deberíamos fomentar a lo largo de toda nuestra existencia, al no conocer el momento de la jubilación. No tener ningún amigo sin duda es el mayor aislamiento social que puede tener cualquier ser humano. Fomentar este valor es otorgar felicidad en un mundo lleno de continuas y permanentes adversidades.

Pedro Marín Usón Zaragoza

Llamada sospechosa



Recibo llamada en el móvil de un número 919... donde se hacen pasar por tu misma compañía de teléfono. Me comunican: 1.- Un incremento en mis facturas del doble de lo que tengo acordado todos los meses, ofreciéndome una tablet (que a partir de la tercera factura sería emitida automáticamente), pasando a mi domicilio un técnico que me instalaría un rúter más potente, y además teniendo que cambiar el número de teléfono que tengo actualmente. 2.- Si no lo deseaba me ofrecían hacer una ‘portabilidad’, para mantener el mismo número, con el propósito de elegir otra compañía, la que más me interesara, y me confirmaban que en cuanto terminara la conversación estuviera atento al móvil, porque sería llamado por diferentes compañías (así fue, porque elegí esta opción). 3.- En caso de rechazar las dos opciones anteriores, me informaban de que a partir de las 00.00 del día siguiente me sería cortada la línea que tengo actualmente, y todo esto faltando cuatro horas para el día siguiente. Ante mi duda y no teniendo más remedio, escogí la segunda opción, ya que no estaba dispuesto a cambiar mi número ni a pagar el doble de mi factura. Señores, ya vale de aprovecharse de la vulnerabilidad de las personas consumidoras. Solución: hacer caso omiso de las llamadas recibidas posteriormente y, si es necesario, bloquearlas, nunca dar datos personales ante la duda, y llamar a la atención al cliente de dicho operador comentándole todo lo sucedido, y confirmándome que es un fraude. ¡Respiro mas tranquilo!

Víctor Peralta Santiago Cariñena

Colonias urbanas

Las colonias urbanas pueden ser una solución ideal en las grandes urbes para apuntar a los chicos cuando los dos padres trabajan. Han funcionado sobre todo en julio, pero en algunos sitios continúan durante todo el verano por eso de los turnos. El problema puede ser económico, pero muchos ayuntamientos o entidades subvencionan a familias según la renta, con estancia y comida incluida para sus hijos. Están por supuesto los campamentos de toda la vida, pero ya hay campus de todo tipo: de deportes, de idiomas, de manualidades... Yo mismo fui monitor de campamento durante muchos años en la provincia de Burgos, en el que llegábamos a realizar hasta tres turnos de quince días cada uno. La experiencia fue muy enriquecedora. Hay que destacar que el grado de responsabilidad que asumes es muy importante, pero en la actualidad todas tienen su seguro de responsabilidad civil contratado. Estas actividades ayudan además a conciliar la vida familiar y laboral y los chicos consiguen una socialización muy interesante.

Luis Solanas Cebolla Zaragoza

Ansiedad y depresión

Las dos enfermedades más comunes en nuestros días son la depresión y la ansiedad. A veces coexisten ambas. La depresión se puede producir por un exceso de pensamientos del pasado y la ansiedad por el futuro. Ambas tienen cura. Aparte de acudir a los profesionales adecuados, hay que entrenar la mente poco a poco para vivir en el presente. El presente es lo único que de verdad tenemos. Y lo más valioso es el tiempo. Existen técnicas como el ‘mindfulness’, la relajación, el yoga y muchas más para lograrlo. Además hemos de cuidar nuestra alimentación, hidratación, ejercicio y horas de sueño y descanso. Hacer paradas de vez en cuando para poder reubicarnos en el presente e ir disfrutando de nuestras vidas y de lo que hacemos cada día. Evitemos que vaya en aumento el número de afectados y cambiemos así el futuro.

Carmen García Morán Zaragoza

Ponerse de acuerdo

Las mañanas de verano son buenas para faenar, antes de que el calor nos aplome. También es buen momento para escuchar Radio Aragón y ponerse al día. La tertulia política se hace eco de los resultados electorales e intenta entender qué narices quiere el pueblo español con su voto. ¿Otra vez las dos Españas? No, rotundamente no. Supongo que si nos olvidáramos de personalismos políticos irían mejor las cosas. No hacer las cosas ‘por huevos’ y si ‘por uebos’. Eso, por uebos, por necesidad de entenderse. Descubrir una palabra sinónima de necesidad, que la usamos tanto... Parece que cuando todo está a punto de irse al carajo hay un atisbo de esperanza y de luz. No pasaría nada por repetir elecciones, nada en absoluto. Pero, señorías, no perdamos el tiempo. Si no van a ponerse de acuerdo, dejen paso a personas que sí quieren gestionar este gran país que es España, defender su idiosincrasia, su agricultura, ganadería y pesca, su minería y su industria, transporte, educación y cultura, su variedad de lenguas, matices, paisajes y gentes que ‘por uebos’ viven y aman España. Porque sabiendo que lo harían con mi voto, seguramente, le daría otro sentido.

Carmen Pilar Lamuela Polo Morata de Jalón (Zaragoza)