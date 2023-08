Cartas al director de HERALDO: Oliván, Susín y el pico Oturia

Oliván, Susín y el pico Oturia

Vuelvo a pasar por el corazón aquel sedoso día cuando llegamos a Oliván (Huesca). Aquel día en el que las horas pasaban unas encima de las otras sin sentir mientras ascendíamos al Oturia. Y vuelvo a sentir la alegría que la vista de aquel exuberante paisaje me producía. La sensación reconfortante al ver aparecer entre los árboles las chimeneas de Susín. La torre de Santa Eulalia. La casa Mallau... Custodiados por el fragante aroma del humus por el rocío bañado, montados en las alas de la ilusión, flanqueados por gendarmes de piedra seca, trepábamos. De pronto, vemos aparecer por encima de la maleza las manos de Casbas de Jaca pidiendo ayuda: la hierba lo engulle y lo ahoga, mientras él se hunde. Pero no podemos hacer nada por él y continuamos. A las afueras, los restos de una sedienta fuente nos dice adiós. Caminamos sobre una dulce alfombra de residuos orgánicos que acolcha nuestro caminar. El bosque nos embosca hasta la frontera con Peña Blanca y el pico Oturia y allí lo dejamos estar. Caminamos por el romo vértice con el valle de Tena a un lado y al otro, la ermita de Santa Orosia por Sabiñánigo coronada. La cresta va escalando progresivamente hasta que llegamos a una antigua trinchera. Allí paramos para echar un trago y a morro nos bebemos el portentoso paisaje que a nuestros pies se extiende. Una refrescante brisa despeina la hierba que viste la colina. Solo nos quedan unos cientos de metros hasta el mojón final. Y una vez allí, chocamos las manos en señal de victoria. Decir casi no puedo sería encorsetar la belleza que desde allí se divisa. A mi boca llegan los ecos de mi pecho, pero soy incapaz de reverberar su sonido en la opaca superficie de mis palabras

Venancio Rodríguez Sanz ZARAGOZA

La investidura y la subasta de votos



Ya estamos con las negociaciones para ser presidente, mejor diríamos subastas, y es lógico, como lo que me importa es mi región y no España, si quieres algo lo pagas. Y yo me pregunto, ¿por qué no hacemos lo mismo en Aragón? Digo Aragón porque es donde vivo, pero se puede extrapolar a las demás comunidades, ya que no tenemos un partido con peso para negociar. ¿Por qué no hacen lo mismo los diputados que han salido se supone para defender mi autonomía, tanto de un partido como del otro, y se le dice al jefe del partido, "si a mi región no le llega esto y lo otro o lo mismo que a otros, no te voto en la investidura y le voto al partido que me lo dé, aunque sea de la competencia"? Claro que está la disciplina de voto, pero con su partido, no con su autonomía, y eso sería tanto como pensar que lo hacen por los demás y no por ellos, así que les importa un pito su tierra, lo que les importa es su escaño, y a los de a pie, aun nos importa menos lo que pase con tal de que no gane el contrario.

Mariano Martínez Beltrán GALLUR (Zaragoza)

Despedida a mi amigo Ramón Lobo

Querido Ramón, no sabes cuánta tristeza impregna hoy la mente de quienes te conocimos, en particular de quienes contamos con tu presencia en los encuentros de Memoria Democrática en Magallón, año tras año, poniendo en valor la necesidad de recuperar los restos de las víctimas de la dictadura franquista, sus historias y su dignidad. Siempre estabas dispuesto a venir, siempre al lado de las víctimas. Porque un conflicto es dolor y desgarro en las personas, las familias y los países. Tú lo sabías mejor que nadie porque habías vivido tantas guerras injustas… aunque en realidad, ¿qué guerra no lo es?, ¿la del agua, la del hambre, la económica, la ecológica? Por eso amabas tanto la vida. Te recuerdo un año preocupadísimo por un gorrión que se había caído de su nido y no quisiste irte sin dejarlo a buen recaudo. Y también, charlando con otros asistentes, con jueces como José Antonio Martín Pallín o Joaquim Bosch, que una noche casi os caéis por un barranco explorando Magallón, aunque tú asegurabas que no había problema... ¡si habías estado en Kosovo! Te ilusionó el futuro de esperanza cuando aparecieron los nuevos partidos de izquierda progresista real y siempre peleaste para que nos movilizáramos y que no volviera a España ese pasado de horror, vergüenza y dolor. Te diagnosticaron dos cánceres y un aneurisma de aorta, todo al mismo tiempo. Y aun así, luchaste. Hablábamos a menudo sobre tu enfermedad. Cuando supiste que no podía ser, te preparaste lo mejor posible para el final. Mantuviste la entereza, el humor y la humanidad hasta el fin, Ramón, amigo mío, quiero que sepas que siempre te recordaremos con amor. Tu enfermera madre, como tú me llamabas cariñosamente.

Pilar Gimeno Presidenta de AFAAEM

El bien común ya no interesa

No es que quieran tener la razón, quieren ganar la plaza, llevarse el premio. Creo que ese espíritu del yo se ha instalado sin oposición entre la generación actual en un porcentaje excesivo; quizá por eso no estamos progresando. "En sus opresores había poder, de modo que no tenían consuelo" (Eclesiastés 4:1-3). El progreso ha de tener las bases sólidas de la razón amparada en verdad y justicia. Bueno… entendemos que debe ser así cuando esperamos un progreso que no solo tenga en cuenta la economía, sino la defensa del ciudadano que hoy se siente desamparado. Solo una ley justa, esa que tiene los ojos vendados porque es imparcial, y no la amedrentan masas ni deformaciones maniqueas de lo que es justo, cívico, ético, humano, puede reconducir un desarrollo de la sociedad en paz, en compromiso hacia el otro, aunque conlleve esfuerzo, paciencia, y generosidad. Claro… todo eso se aprende, pero ya no se enseña, no hay tiempo, no se entiende eso por progreso, más bien a este o el otro poder le interesa que se olvide para vender o comprar tan solo con propaganda. No sé si a usted, amigo lector o querida lectora, le gasta la vida el ruido, se la descompone, se la arrebata; música chumba-chumba, o ladridos a cualquier hora. ¿No sería un progreso conseguir una sociedad enseñada, entrenada, concienciada hacia el bien común, ese al que según la ley todos tienen derecho? Parece que la ley actual permite tener los perros que se quieran, ¿aunque no hayan sido entrenados para convivir con otros humanos? Para algunos ciudadanos su perro no es más importante que el descanso de la comunidad humana, pero para otros sí, depende del progreso de la razón. Los animales solo entienden su propio instinto pero los humanos piensan. Yo recuerdo que en Alemania no se puede tener en una comunidad de vecinos a un perro sin estar enseñado a estar callado, a no cagarse en el patio ni mear en el ascensor. Eso sí, en Alemania hay poco sol, y eso… no es muy justo.

José Luis Sancho Sánchez ZARAGOZA