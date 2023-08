Demasiado tiempo ‘en funciones’

El ‘interregno’ que vive la política aragonesa, en espera de la formación del nuevo gobierno autonómico, está obligando a retrasar y dejar aparcadas un buen número de cuestiones que debieran poder abordarse sin demora.

El Gobierno en funciones tiene limitadas sus competencias y su capacidad de gasto, una situación normal y legalmente prevista tras las elecciones, pero que lo ideal es que dure lo menos posible. Las fuerzas políticas, y singularmente el PP, ganador de las elecciones autonómicas, tienen la responsabilidad de poner en marcha cuanto antes, a pleno rendimiento, todas las instituciones de la Comunidad.

Aragón tiene, desde el 28 de mayo, cuando se celebraron las elecciones, un Gobierno ‘en funciones’, lo que significa que, en espera de la formación del nuevo Ejecutivo, ve limitadas sus facultades. Esto no quiere decir que la Administración se paralice en cuanto a la prestación de sus servicios básicos, pero sí impide la toma de decisiones que comporten gastos importantes. Así, en este momento están en suspenso en la Comunidad inversiones y ayudas que suman decenas de millones de euros, y que en algunos casos afectan a sectores, como el agropecuario, que necesitan recibir esas subvenciones con rapidez. También se retrasan gestiones relacionadas con la llegada de fondos europeos, que tienen fecha límite para resolverse, o convenios relativos a asuntos sociales como la violencia de género. Es normal que la celebración de elecciones conlleve un periodo transitorio, pero ya han transcurrido 67 días desde los comicios y 40 desde la constitución de las Cortes y Aragón no cuenta todavía con un nuevo presidente del Gobierno. La investidura está aún dentro de los plazos legales, y es legítimo que la política se tome su tiempo, pero conviene ser conscientes de que hay asuntos económicos y sociales que requieren actuaciones que no deberían demorarse.