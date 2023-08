Nada se sabe de aquella iniciativa del Vaticano para mediar entre Ucrania y Rusia con vistas a un acuerdo de paz, o al menos a la apertura de conversaciones entre los contendientes. Por mucha buena voluntad que hayan derrochado los enviados del Papa –y habrá que suponer que lo han hecho– la cosa está difícil. Los rusos no piensan ceder un palmo del terreno que ocupan si no es obligados por la fuerza de la ofensiva ucraniana, que tampoco parece estar dando grandes resultados. Y en Kiev dicen que cualquier negociación ha de partir de la retirada total de los ocupantes. Lo que es razonable y justo, pero no se sabe si será realista. Así las cosas, tampoco es probable que la reunión convocada este fin de semana en Yeda, en Arabia Saudí, permita avanzar hacia un alto el fuego. Ucrania ha invitado a sus aliados y a algunos de los países que, como China, la India o Brasil, mantienen una posición ambigua. Pero no asistirán los rusos. Más que una conferencia preparatoria de la paz, parece un episodio de la pugna diplomática paralela a la guerra. Putin acaba de reunir en San Petersburgo a un buen número de líderes africanos, buscando apoyos económicos y diplomáticos en lo que ahora se llama el ‘Sur Global’. Y Zelenski quiere atraer a gobiernos que no ven necesidad de tomar partido en un conflicto que les resulta ajeno y lejano. Y de paso reforzará ante la comunidad internacional y, por si acaso, ante sus propios aliados la idea de que no piensa ceder territorio a cambio de paz. Por otro lado, la reunión de Yeda, si tiene lugar, porque no se conocen detalles, les servirá a los saudíes para elevar su perfil diplomático, a pesar de tener un régimen muy poco apto para presentarse como adalid del derecho internacional o de los derechos humanos.