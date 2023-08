Cartas al director de HERALDO: Una alternativa de centralidad

Una alternativa de centralidad



Contabilizado el voto de los residentes en el extranjero, el PP queda con 137 diputados y los socialistas con 121. Con ello el bloque de la derecha suma 172 diputados y el de PSOE, Sumar, PNV, Bildu y ERC, 171. Así, el mensaje de Sánchez, reduciendo toda solución para alcanzar su investidura al apoyo de prófugos de Junts y ERC, es una patraña más, pues hay alternativas más constructivas y adecuadas para el país, como el pacto de gobernabilidad entre las dos grandes formaciones políticas, que conduciría las expectativas de gobernabilidad hacia una mayor moderación y estabilidad, nunca hacia los extremos. Irresponsablemente, Sánchez mantiene su idea de Ejecutivo Frankenstein, con un popurrí de partidos de diferente ideología condicionados por luchas locales, bajo las cada vez más caras exigencias anticonstitucionales de prófugos separatistas, o ante ánimos revanchistas de podemitas humillados, factores que dificultarán la consolidación de mayorías, transformando cada debate o votación en la Cámara en un verdadero infierno para el Ejecutivo sanchista y debilitando el tejido institucional. En esta línea, las peticiones ‘ingeniosas’ no se han hecho esperar. Así, los socialistas vascos han propuesto una reforma de la Constitución que estructure una ‘España federal’ para dar mas autogobierno a las comunidades, todo esto cuando España ha votado centralidad. La realidad es que se necesita un Gobierno fuerte capaz de resolver los problemas que ahogan el país, por lo que este nefasto panorama debería ser tenido en cuenta por los partidos de la derecha, liderando la iniciativa, cerrando filas, aparcando insensatas conspiraciones internas, serenando sus políticas de miedo y desgaste mutuo que solo minan sus expectativas y replanteando sus programas en línea con las necesidades reales de los ciudadanos.

Miguel Ángel Moliner del Ruste ZARAGOZA

En la avenida de Movera



En Movera se gasta dinero para reacondicionar la Torre Santa Engracia y tenemos aún sin acera y con acequia un tramo de la avenida de Movera enfrente del restaurante Tinelo y el Colegio Inglés. Creo que ya es hora de empezar a subsanar la acera para que por lo menos la parada del autobús no sea un pegote de hormigón y un poste.

José Manuel Mosquera Cebollero MOVERA (ZARAGOZA)

La juventud no se compra

Entro en la cafetería y veo que está llena. Unas antiguas amigas me llamaron por teléfono para vernos allí. Hacía muchos años que no nos veíamos. Me arreglé lo mejor que pude. En una de las mesas me saludaba un grupo de mujeres, pero pensé que se dirigían a otra persona, hasta que pronunciaron mi nombre. Cuatro señoras de mi edad me sonreían con una dentadura blanca, perfecta. Se sorprendieron de que no las reconociera. Luego me enteré de que al principio tampoco se reconocieron entre ellas. Me preguntaron, ¿tanto hemos cambiado? Me parecieron sesentonas recicladas con pretensiones de juventud. Ojos achinados, pómulos redondos, sin arrugas, la piel estirada, cabellos de rubio platino. A una de ellas la recordaba de joven delgada y sin pecho, ahora lucía un exuberante escote. La conversación transcurrió en torno a los arreglos que se hicieron en una clínica de cirugía plástica. El próximo paso sería alisarse el vientre y el cuello. Se quejaron de sus maridos porque a su lado parecían viejos. Aunque quedamos para merendar, al camarero le pidieron un té con limón, yo no me atreví a pedir un chocolate con churros y me conformé con agua mineral. Cuando nos despedimos, mi impresión fue que había estado con unas desconocidas y pensé que no se compran los años.

Pilar Valero Capilla ZARAGOZA

Una tarde complicada

El jueves 27 de julio, a partir de las 19, estaba sentado en un banco cerca de la Puerta del Carmen, a pocos metros de una parada del autobús número 23. Hasta ese momento hacía una tarde de calor muy sofocante; tenía la sensación de estar sentado dentro de un horno de pan. Ese calor generalmente es síntoma de que va a llover bien fuerte. Y así fue, ya que el cielo empezaba a oscurecerse. Suelo llevar un pequeño paraguas en mi mochila, por si acaso. Repentinamente bajó la temperatura y se levantó viento. Sentado, veía a la gente caminar torpemente por la acera a causa de las ráfagas de aire, intentaban acelerar el paso y mantener la estabilidad, pero se hacía casi imposible y algunos se protegían junto a varios escaparates que hay en la avenida. Sorprendentemente, cayó a los pies de una mujer una planta en forma de pequeña palmera, de unos 40 centímetros de altura, de la fachada del edificio. La mujer tuvo suerte, ya que pudo dar un pequeño brinco y se salvó por los pelos de un fuerte impacto en la cabeza. El ruido fue tremendo y causó gran sorpresa a quienes esperaban en la parada del autobús. La mujer, aún con el susto en el cuerpo, siguió su camino. La tarde se estaba complicando, así que opté por regresar a casa. Casi fue peor, porque empezó a llover muy fuerte. Las gotas caían duras, parecía una lluvia de cuchillos. Al entrar en el casco viejo, todas las calles estaban inundadas de agua y se hacía agobiante caminar, al pringarte los zapatos y la ropa. No sólo de agua.

Jorge Juan Bautista Solano Amigo ZARAGOZA

El verdadero diálogo

Dialogar supone aceptar que el punto de vista del contrario también puede ser cierto o tener valor. La negación de entrada a dialogar es imagen de una actitud totalitaria, absolutista. Y un desprecio del otro y sus valores. Se pueden defender las propias ideas sin negar al otro. Y se puede llegar a acuerdos. Lo contrario sería trágico. No todo vale en política. El frentismo no es hacer política. Se suele decir que la primera víctima de las guerras suele ser la verdad. Creo que empieza a ser también cierto en el debate político. No nos extrañe, pues, si luego nos encontramos que la política tiene mala fama y que la gente se desentienda. Tiene que haber una serie de principios básicos comunes a todos. Sin ellos no podemos hablar de democracia. La calidad de la democracia precisa de la vida y el diálogo. Zygmunt Bauman afirmaba: "Nunca en la historia humana hubo tanta comunicación como hoy, pero esta comunicación no desemboca en el diálogo, que es el desafío cultural más importante de nuestro tiempo. Nadie realmente habla. Nos comunicamos en cajas de resonancia, volviendo a escuchar nuestras propias palabras. En realidad, nadie habla hoy, porque hablar es hablar con alguien que tiene ideas diferentes a las nuestras; conlleva el riesgo de equivocarse". "Acercarse, expresarse, escucharse, mirarse, conocerse, tratar de comprenderse, buscar puntos de contacto, todo eso se resume en el verbo dialogar" (‘Fratelli Tutti’, 198).

Fernando Arantegui Seral ZARAGOZA