Prórroga del autobús urbano

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Zaragoza ha aprobado una prórroga de cuatro años para el contrato del autobús urbano con la concesionaria Avanza. Habrá que esperar, pues, hasta julio de 2027 para renovar el servicio.

En principio, la vigencia terminaba este mismo mes y estaba claro que habría que prolongarlo, porque el Consistorio no había tenido tiempo para elaborar unos nuevos pliegos. No obstante, con este plazo que se da ahora, lo más probable es que la adjudicación ya no quede en manos del recién estrenado gobierno de Natalia Chueca, sino que será ya el que salga de los próximos comicios el que tome la decisión final. Era lógico un aplazamiento de un año para poder elaborar con calma el nuevo pliego de condiciones; lo que resulta extraño es que el aplazamiento sea tan extenso. Está pendiente una amplia explicación de qué beneficios logra la ciudad a cambio de esta prórroga.

La concejala responsable de Movilidad, Tatiana Gaudes, ha explicado que la prórroga no tendrá ningún sobrecoste para las arcas municipales. La decisión viene motivada, según ha dicho, por las inversiones que ha llevado a cabo Avanza para la electrificación y modernización de la flota. Aunque los nuevos autobuses se sufragarán con fondos de la UE, se acordó que la empresa adelantara el dinero porque el Ayuntamiento no tenía capacidad para hacerse cargo. La edil entiende que la inversión que adelanta la concesionaria justificaría esta prórroga de cuatro años. Sin embargo, la ciudad pierde la capacidad de debatir unos nuevos pliegos y un nuevo contrato que pudiese mejorar la calidad del servicio. No parece propio de la cuarta ciudad de España que el servicio de autobús urbano, el principal pilar de la movilidad pública en Zaragoza, se siga rigiendo durante otros cuatro años con las condiciones que se pactaron hace ya una década, en 2013.