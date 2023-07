Cartas al director de HERALDO: Las carreteras de nuestro Pirineo

Las carreteras de nuestro Pirineo

Llevaba un tiempo sin subir al Pirineo, para de paso aislarme en lo posible de mítines de promesas irrealizables, mentiras encadenadas, sonrisas falsas y proyectos inventados. Ya en el Sobrarbe, las últimas tormentas habían devuelto el verdor de sus maravillosos paisajes, pero insuficientes para un seco pantano Mediano.

Embalse donde años atrás emergía entre sus aguas la torre de la iglesia de la Asunción, recordándonos que allí hubo un pueblo con vida; hoy la sequía hace emerger parte del patrimonio que se escondía bajo sus aguas. Ya desde Aínsa, pueblo de arquitectura medieval y calles empedradas, invita al visitante a acercarse a lugares de belleza incomparables, como Ordesa, Monte Perdido, Poset, Maladeta, Añisclo o Guara. Pero en muchos casos encontramos dificultades para acceder a ellos. Pasan los años, siguen estrechos congostos, como el túnel Balapur-Fiscal, donde pasar dos vehículos resulta harto imposible, o de Puértolas a Escuaín, de peligrosas pendientes. Carreteras estrechas y en mal estado del firme. Extensible a otras zonas de nuestra cordillera que no presentan unos accesos comparables con algunas de nuestras comunidades vecinas. No se trata de tener grandes carreteras que inviten a la masificación, pero sí un mínimo de garantías para el viajero. Ya de regreso, en esa comparativa con otros territorios de montaña, pensé que también en las vías nacionales que cruzan nuestro territorio salíamos perdiendo. La autovía A-22, Pamplona-Lérida, solo el tramo de Siétamo a Huesca, después de muchos años, siguen sus 13 km en obras y sin fecha de inauguración. Ya pasadas varias rotondas para salvar las obras, las canciones de la Ronda de Boltaña amenizaron mi regreso a casa. "Añorar lo que no hicimos, soñar que tal vez lo haremos. Si un día soplamos todos, Aragón, ¡bandera al viento!".

Daniel Gallardo Marín. GARRAPINILLOS (ZARAGOZA)

Cabinas sin papeletas

Otra vez igual que en las elecciones autonómicas. En estas generales del 23-J, las cabinas que han de estar en la misma sala de votaciones y deben contener suficientes sobres y papeletas a disposición del elector estaban vacías. Se incumple así la normativa que regula los procesos electorales. Al menos, esta fue otra vez la situación en el colegio electoral ubicado en el Colegio San Agustín de Zaragoza, y sin que nadie pusiera solución tras haberlo comunicado. Solo recibí esta respuesta: coja usted las papeletas de todos los partidos y métase en la cabina y ponga la de su elección en un sobre. Una manera de solventar una deficiencia en una de las garantías del sistema electoral como es el voto secreto. Espero que lo ocurrido no sea otro síntoma más de la decadencia de nuestra democracia.

José Miguel Díaz-Calvo. ZARAGOZA

Sí hubo sorpresa

Al final todas las encuestas y sondeos fallaron y la política a veces tiene estas cosas tan inesperadas, que por algo no es una ciencia exacta y solo vale cuando votas, no cuando dices lo que vas a votar. Aquí todos los partidos deberían hacer autocrítica, unos en su estrategia, otros por creerse ganadores antes de tiempo, otros seguramente porque supieron rectificar a tiempo. Una cosa es cierta, en una democracia debemos aceptar con escrupuloso respeto las normas y la ley electoral que nos hemos dado. Pero es una paradoja que haya perdido el ganador y vencido el perdedor, y es que a diferencia de otros países en nuestro parlamento quien consigue sumar para gobernar gobierna. Sánchez manejo el símil de los ciclistas, te caes, te levantas, traspasas las metas volantes, subes los puertos, tienes cuidado al bajar y llegas a meta a veces con la foto ‘finish’. Así es la política y nos guste más o menos hay que aceptar lo que el pueblo ha elegido con libertad. Por eso digo que hubo sorpresa, nunca sabremos si de haber ido Feijóo al debate a 4 habría cambiado algo. Otra cosa será formar gobierno y lidiar con la economía.

Luis Solanas Cebolla. ZARAGOZA

Abandono en los caminos de La Muela

Llevamos años denunciando el abandono que sufrimos por parte de la Administración y la desidia con la que actúan con los caminos de La Finca, La Dehesa, Espartal y Cativiela. Algunos de estos caminos fueron arreglados por la alcaldesa de La Muela Marisol Aured, otros se dejaron igual, aludiendo el encargado de la motoniveladora de la Diputación que eran particulares, siendo que el Ayuntamiento asegura que son suyos ya que fueron expropiados para la construcción de un parque fotovoltaico. Tras reclamar este problema en reiteradas ocasiones, incluso llegando al Justicia de Aragón, la única acción que se consiguió es que el alcalde de Muel, Israel Remón Bazán, lograse que la empresa del parque fotovoltaico accediera a volver transitables los caminos. No obstante, cada vez que llueve de forma copiosa, el agua no consigue filtrarse y se producen riadas que los vuelven a destrozar, volviéndolos impracticables. Actualmente la empresa del parque fotovoltaico ya no se hace cargo del mantenimiento puesto que la obra ya ha sido entregada al Ayuntamiento, quienes hasta la fecha permanecen inactivos ante el problema. Teniendo en cuenta los cientos de miles de euros que el Ayuntamiento de La Muela percibió en la concesión de la obra, así como las decenas de miles de euros en impuestos recaudados cada año gracias a este parque, encontramos indignante la postura de completo desentendimiento mostrada por el mismo. Los particulares estamos dispuestos a hacer todo lo posible para segregar esta Dehesa al Ayuntamiento de La Muela en beneficio del Ayuntamiento de Mozota, así como reclamar daños y perjuicios en caso de que nuestra petición sea desoída.

José Luis Benito Laborda y los dueños de las fincas afectadas. LA MUELA (Zaragoza)

Esperar y ver

Somos tres hermanas cuya ocupación es ejercer como amas de casa, además tenemos nuestros ‘hobbies’. A Sara se le da muy bien la repostería. A Julia le encanta la novela histórica y a mí me encanta la gestión. Tambien nos gusta estar al día en lo que la actualidad nos trae, aunque lo filtramos a través de nuestras personales aficiones. El día 23 nos juntamos para ver el escrutinio electoral por televisión. Al finalizar, nos miramos perplejas. Sara fue la primera en hablar: "Por ponerlo cortito y en nuestro lenguaje, yo diría que aún les hemos dado bastante harina para que jueguen a hacer bollitos". Julia le arrebató la palabra para decir: "Pues yo desde mi afición a la historia os digo que no saben cómo sacarnos de las taifas, con perdón de aquellas taifas". Y yo, que juego a ser una gestora doméstica, dije: "No sé si con estos resultados yo podré llegar mejor a fin de mes en lo que me atañe a la cesta de la compra". Y añadiendo un suspiro dije: "Bueno, esperar y ver. Paciencia".

María Carmen Pérez Álvarez. ZARAGOZA

