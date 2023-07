Un viaje a Madrid

No sé si al final Jorge Azcón admitirá o no que entren en su gobierno consejeros de Vox, pero lo que es seguro es que no será presidente si los siete diputados voxistas votan en su contra.

De momento, ya le cedió a Vox la presidencia de las Cortes, de manera que empezó a pagar la hipoteca antes de que le dieran las llaves del piso. Y por lo visto no está claro si al final se las darán o no.

Vox condiciona el avance en las negociaciones con el PP aragonés a un cambio de actitud en el PP nacional. ¿Pero qué quiere decir eso? ¿Quieren que Núñez Feijóo les diga que son muy majos y que estaría encantado de gobernar con ellos? Feijóo no va a gobernar, así que no vale mucho la pena reñir por ministerios. Más bien es posible que los de Abascal quieran que se arregle lo de Murcia, donde López Miras se ha negado a tener consejeros de Vox en su Ejecutivo y están a punto de repetir elecciones autonómicas. ¿Así que iríamos en un mismo paquete?, ¿o hay acuerdo en Murcia o tampoco lo habrá en Aragón? Los de Vox dicen que no, que no es eso, que Murcia y Aragón van por separado. Pero si no es eso, entonces ¿qué es?

La entrada de consejeros de Vox en el Gabinete de Azcón no sería buena noticia, escoraría hacia un extremo un Gobierno que se quiere centrado. Pero puede ser inevitable. Lo que resulta chocante es que fuera Azcón el que el miércoles acudiese a Madrid para reunirse con un alto cargo de Vox. Él es el futuro presidente de Aragón, y su partido ha ganado aquí dos elecciones consecutivas, muy por delante de Vox. Si alguien tiene que hablar con él, parecería más lógico que viniese a verlo a Zaragoza.

(Puede consultar aquí todos los artículos escritos en HERALDO por Víctor Orcástegui)