El TSJA reactiva la Romareda

El Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) ha dictado un auto que avala la continuidad de la operación Romareda. El proyecto, que fue anulado por el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón (Tacpa) tras un recurso de Podemos, podrá por tanto proseguir con su tramitación y adjudicarse en septiembre, aunque cabe sobre esta decisión recurso de reposición.

El TSJA atiende así la solicitud de medidas cautelares del Ayuntamiento de Zaragoza, que consideró que si se paraba el proyecto a la espera de una sentencia se podría perder el tren del Mundial. Junto al interés público "obvio" del proyecto, concluye que el Tacpa no era un órgano competente para anular los pliegos, dado que no se trata de un contrato de obras sino patrimonial. Tras esta decisión del máximo órgano judicial en Aragón, el Ayuntamiento debe reactivar con urgencia el proceso para que Zaragoza cuente de una vez con un gran estadio, a la altura de la cuarta ciudad de España.

Sin entrar todavía en el fondo del asunto, el TSJA ya anticipa que, en contra de lo que sostienen el Tacpa y Podemos, la operación Romareda consiste en la cesión de un derecho de superficie para un bien determinado (un estadio), por lo que se trataría de una cuestión del ámbito privado. Sería por tanto un contrato patrimonial, no una concesión de obras, por lo que el Tribunal de Contratos no podría actuar en ningún caso. En este sentido, el auto concluye que "el Tacpa carece de competencia para conocer el recurso". Si no existe, pues, ninguna traba legal para que la operación siga adelante, corresponde ahora incrementar la cooperación de los partidos y las administraciones para que Zaragoza disponga cuanto antes de una vanguardista infraestructura que sirva para albergar múltiples competiciones deportivas, espectáculos y eventos culturales.