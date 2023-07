Cartas al director de HERALDO: Una alternativa al bloqueo político

Una alternativa al bloqueo político

Los resultados electorales apuntan a que no existe una investidura viable (172 diputados el bloque de la izquierda y 170 diputados el de la derecha) o que depende, al menos, de la abstención de Junts per Catalunya en el caso de repetir el actual presidente del Gobierno.

Además de la complicada situación política, según las previsiones de primavera de la Comisión Europea, el año terminará con los siguientes referentes en materia fiscal y laboral: a) una ratio de deuda pública sobre el PIB del 110,6%; b) un déficit del 4,1% del PIB (en millones supondrá unos 55.000), siendo el estructural del 3,7% del PIB; c) una tasa de desempleo del 12,7%. Hay que añadir que para el ejercicio próximo: 1) la Comisión Europea ha advertido que los Estados miembros deberán respetar la referencia del 3% del PIB como valor máximo del déficit público; 2) el Consejo de la UE ha propuesto que el incremento nominal del gasto primario neto financiado a nivel nacional no exceda en un 2,6% al del año actual; 3) el BCE ha expuesto que, si tuviera que utilizarlo, condicionará la aplicación del Instrumento para la Protección de la Transmisión (la compra de deuda pública si se dispara la rentabilidad exigida por el mercado) a criterios como el del cumplimiento de las recomendaciones específicas para cada Estado formuladas, en el ámbito fiscal, por la Comisión Europea. A la vista del preocupante panorama descrito y en aras del interés general, me atrevo a sugerir al PSOE y al PP que, de forma conjunta, presenten y apoyen para la presidencia del Gobierno un candidato independiente de reconocido prestigio (como en su día se hizo en Italia con Draghi) que, en esencia, debiera centrar la acción de su gabinete en un programa económico consensuado y específicamente dedicado a equilibrar las cuentas públicas y reducir el paro.

Enrique López Felipe. ZARAGOZA

Gobernar perdiendo

Cuando uno analiza los resultados de las elecciones, observa que la coalición que ha gobernado España estos últimos años ha sacado 5 escaños menos y ha tenido un porcentaje inferior de votos que en 2019, sin embargo lo celebraban por todo lo alto. Los saltos de alegría de la ministra de Hacienda y el ministro de la Presidencia son todo menos dignos de personas que tienen que gobernar un país. La pregunta es clara: ¿por qué lo fesjetan habiendo perdiendo las elecciones? La respuesta: saben que van a gobernar otra vez. Ahora toca el paripé de hablar con unos y otros, dejando a más de media España preocupada por las prebendas que estos y aquellos van a recibir, en perjuicio de todos los demás. Si es preciso, el presidente va a suplicar a los independentistas que le apoyen, aunque para ello tenga que saltarse las normas y les dé alas poniendo la unidad de España en peligro. Eso sí, alargando el poder estar en la Moncloa. Espero equivocarme y que los que le han votado sepan lo que han hecho.

Antonio Retortillo Sorolla. ZARAGOZA

¿Sostenibilidad ambiental?

Dentro de sostenibilidad ambiental encontramos muchas definiciones dependiendo de la empresa que nos vende el concepto, así que he intentado resumir lo común a todas ellas en una frase: sostenibilidad ambiental es hallar un equilibrio con nuestro entorno para evitar futura escasez, tanto de productos como de servicios, y que tal desabastecimiento pueda hacer peligrar a la humanidad. El caso es que, visto así, está ocurriendo todo lo contrario. Un primer ejemplo es la cantidad de molinos y campos de placas solares que se han ido implantando, y hablo con conocimiento de causa porque vivo en un pueblo cerca de Zaragoza en cuyo monte no veo más que aspas. ¿Por qué pueden entrar varios vehículos pesados a crear el camino y luego instalar un aparato de semejantes dimensiones en un entorno natural y lleno de arboles y sin embargo un pastor no puede llevar su rebaño a tal lugar? ¿Por qué se crea el bosque de una ciudad al que puedes ir a plantar un árbol autóctono pero para ello tienes que hacer un buen trecho en autobús, de gasóleo, a través del monte? Qué sostenibilidad tan curiosa. Otro ejemplo es la moda sostenible: cualquier marca de ropa añade una etiqueta para que sepas que el tejido es buenísimo con el planeta, cuando en realidad el porcentaje de tela reciclada que lleva es minúsculo, por no hablar de todos los productos químicos para su confección y transporte. Por último, al final es la naturaleza la que manda, y lo vimos hace unas semanas en Zaragoza. ¿De verdad es sostenible construir viviendas, ahora muchas catalogadas como ‘passive house’ para colgarnos la medalla de que apenas necesitamos recursos para calentarla o enfriarla, en zonas que siempre fueron monte, a veces transcurriendo por él barrancos u otros fenómenos geográficos? ¿De verdad ahora somos más sostenibles que en la época de nuestros abuelos?

Cristina Bueno Hurtado. EL BURGO DE EBRO (ZARAGOZA)

El acoso escolar y los ‘cuentos’

Leo la entrevista realizada a Pilar González Usón por la presentación de su libro sobre el acoso escolar. Da una definición del acoso «de verdad» con gran acierto, y me preocupo cuando asegura que las consecuencias se arrastran cuarenta años, porque eso quiere decir que en mi casa aún nos faltan 36 años para superar todas esas consecuencias que tan malos ratos nos hacen pasar todavía. El libro está orientado a niños de 9 a 12 años, y por eso está escrito en forma de cuento. Una idea buenísima. Yo invito a la autora, o a quien se sienta atraído por esta invitación, a que escriba en cualquier género literario para todos aquellos miembros de la comunidad educativa, especialmente directores de colegio y profesores, que tratan de esconder la realidad del acoso porque queda feo en su propio historial y en el de sus ‘maravillosos y ejemplares’ colegios. Que escriba para aquellos ‘profesionales’ que, cuando los padres de la víctima acuden alarmados, la única herramienta que utilizan es la de ‘contar cuentos’ y culpabilizar a la víctima. ¡Menos mal que se pueden jubilar pronto, porque debe de ser agotador vivir con tanto ‘cuento’! Y de paso, invito a quien proceda a garantizar un sistema que depure responsabilidades ante una situación de acoso, porque tan responsable es el que acosa como el que lo consiente, sobre todo si está obligado a velar por la integridad del menor.

Begoña Sáez Gálvez. ZARAGOZA

Aclaración: El pasado 20 de julio se publicó un artículo en la página 17 que informaba sobre un altercado en un bar de Zaragoza llamado Puerta del Sol. Aunque en las diligencias policiales aparece este nombre, en realidad fue en otro local donde un hombre amenazó con un hacha a otros clientes. Rogamos disculpas.

