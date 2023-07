España, ante una amenaza de bloqueo

El Partido Popular liderado por Alberto Núñez Feijóo ha sido la fuerza más votada en las elecciones generales. Aunque su victoria ha sido más ajustada de lo que pronosticaban la mayoría de los sondeos, es a él al que corresponderá en primera instancia la responsabilidad de intentar formar gobierno.

El PSOE ha logrado mejorar sus resultados respecto a 2019 y, por lo tanto, Pedro Sánchez se sentirá legitimado para postularse a la investidura si el PP no logra una mayoría suficiente con los aliados que pueda recabar. Se abriría así un indeseable escenario en el que los partidos contrarios a la Constitución podrían ser aún más exigentes con Sánchez. Una tercera posibilidad es una situación de bloqueo, que podría ser muy grave para el país. Tan negativa sería otra repetición electoral, como una segunda ‘coalición Frankenstein’ que previsiblemente afianzaría la creciente polarización de la sociedad. España necesita un gobierno estable que busque acuerdos desde la centralidad para aprobar reformas estructurales que el país y la UE reclaman.

Las urnas no han dado la mayoría a ninguno de los dos bloques para garantizar la gobernabilidad del país. El PP gana con 136 diputados, pero no suma con Vox. Sus pactos en autonomías y ayuntamientos han penalizado sus expectativas. Los socialistas no solo resisten, sino que mejorarían con respecto a 2019. La fortaleza del PSC, primera fuerza en Cataluña con 19 diputados, es uno de los principales graneros de votos del PSOE, que aguanta en otros territorios clave como Andalucía. El conglomerado de nacionalistas, independentistas y regionalistas se resiente en estas elecciones, aunque podría ser determinante en una hipotética investidura. Especialmente significativo es que Bildu supere al PNV. En Aragón, gana ampliamente el PP y Teruel Existe pierde su escaño.

Los resultados electorales dibujan un escenario complicado para el país. Por una parte, Feijóo tiene escasas opciones reales, más allá de la ya descartada abstención del PSOE para dejar gobernar a la lista más votada. Sánchez, que no felicitó en su alocución al ganador, puede intentar pactar con Sumar y sus socios durante esta legislatura (ERC, PNV, Bildu y BNG) para acudir a una segunda votación de investidura, en la que se necesitan más síes que noes, donde sería imprescindible una abstención del partido de Puigdemont, JxCat, que la ‘cobraría’ muy cara. Una vez más, es preciso apelar a la responsabilidad de los partidos para que contribuyan a investir a un candidato a la presidencia del gobierno que empiece a trabajar cuanto antes dentro del respeto a la Constitución y a los valores constitucionales. España no puede perder más años sumida en la polarización.