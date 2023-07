Cartas al director de HERALDO: Viajar en tren en Aragón

Viajar en tren en Aragón

Tras años de depender del automóvil, volvía a usar el ferrocarril para ir a Zaragoza. No recordaba lo agradable que es viajar en el ferrocarril. La seguridad que daba y las oportunidades de conocer gente y entablar conversaciones. Subimos en el ahora apeadero de Morata de Jalón. El tren ya estaba casi lleno.

Gentes de todo tipo, migrantes, viajeros habituales, personas como yo que vuelven al tren como quien vuelve a la tierra natal. Quienes lo usan a diario nos ponen al día: "Es mejor que el revisor pase y nos cobre el billete, porque así figura que has tomado el tren en la estación correspondiente y formas parte de las estadísticas de uso". Es decir que si no te sacas el billete no figuras como usuario y entonces no sirve de nada que protestes por un ferrocarril digno, porque lo que cuenta para las grandes empresas son los números, la ganancia. Llegó el revisor y nos avisó de que, tal como iba el tren, lleno, un miércoles de julio, a lo mejor no podía expender los billetes porque se estaba quedando sin batería, que igual tendríamos que pasar por las taquillas en Zaragoza. Es decir, cuando falla la tecnología nos sentimos en caída libre y lo único que puede salvarnos es un bolígrafo y un papel. Con paciencia, el revisor pudo imprimirnos los billetes de ida y vuelta confirmando estación (ahora hay tres en Zaragoza) y hora de regreso (dos opciones solo). La hora de viaje se pasó entre debates y sugerencias, una terapia colectiva en toda regla y por el precio de un billete de tren. A la vuelta, nos encontramos con gente de otros pueblos. Nos pusimos al día de nuestras vidas y milagros. Este medio de transporte no solo vertebra el territorio, lo hace participativo, lo enlaza y lo lanza hacia un futuro más sostenible, más humano, más equilibrado y sobre todo más conectado.

Carmen Pilar Lamuela Polo. MORATA DE JALÓN (ZARAGOZA)

El INSS deniega la baja

Mi pareja lleva toda la vida trabajando. Con 56 años tuvo una enfermedad y le tenían que operar por no poder andar ni estar sentado. El tribunal del INSS consideró que tenía que ir a trabajar, a pesar de que en ese momento no estaba capacitado, según su médico de cabecera, para el trabajo. ¿Qué potestad tiene el médico de cabecera para el INSS? Una persona con 40 años trabajando en la misma empresa sin coger ninguna baja. Reclamamos y lo denegaron. Lo operaron y de nuevo el INSS nos denegó la baja. Felicito al INSS por su buena actitud hacia los trabajadores y por estar mi marido con una gran depresión y la rehabilitación. Eso sí, si no estás de acuerdo puedes ir a juicio: ¿y quién paga un abogado y demás gastos si él no cobra? ¿Dónde está la justicia para los currantes?

M. Ángeles Gastón Sorrosal. ZARAGOZA

Violencia intrafamiliar

Todos los días, en los medios de comunicación escuchamos o leemos noticias en las que ha habido violencia. Puede ser física, verbal, sexual, psicológica o emocional. Y la gran mayoría de los casos se producen en el seno familiar. Esta violencia intrafamiliar se da en todos los ámbitos y estatus. Así, hay padres que maltratan y explotan a sus hijos; hijos que tratan de forma denigrante a sus padres o abusan de ellos. Hay hombres que someten a sus mujeres e hijos a un trato vejatorio e indignante y que a veces las matan, tanto a ellas como a los pequeños. Por desgracia también hay mujeres que ejercen violencia sobre sus parejas e hijos y a veces también los matan. Muchos de los abusos sexuales se producen por parte de progenitores, tíos u otros miembros de la familia. Y creo que la solución es siempre la misma y empieza en la familia: una buena educación con valores y empatía hacia los demás. Y procurar que los hijos crezcan en un ambiente sano y vayan desarrollando una sana autoestima que les permitirá sentirse capaces y valiosos, y responsabilizarse de sí mismos y procurar al mismo tiempo lo mismo para sus semejantes.

Carmen García Morán. ZARAGOZA

¿Ministerio de Cultura?

Si gobierna Núñez Feijóo, está en la duda entre eliminar el Ministerio de Cultura y darle condición de secretaría de Estado dentro de otro ministerio o continuar como hasta ahora. Si finalmente se suprime, disminuirán los presupuestos y faltarán medios. Habría que defender una estrategia responsable de elevación de recursos, la cultura de un país es un bien público esencial y debería de ser política de Estado con independencia de quien gobierne. La cultura debe tener una visión multidimensional, ya que no solo afecta a la calidad educativa sino también a la esperanza de vida, a la disminución de desigualdades, a la reducción de la pobreza, al aumento de oportunidades… Constituye el camino que ha de recorrer cada persona para encontrarse a sí misma. Hace falta una cultura con mayúsculas, pues solo a través de ella, se podrán resolver los problemas. Hay quienes tienen hambre de cultura y ansias de saber. La agonía de un cuerpo por hambre dura poco, basta con un trozo de pan, pero la agonía del no saber dura toda la vida. España vuelve a ocupar la presidencia de turno de la Unión Europea y sería una gran ocasión para demostrar cómo un país como el nuestro sigue dando rango ministerial a la Cultura.

José Luis Romanos Marfil. ZARAGOZA

Un sueño y una posibilidad

Hace unos días tuvimos una reunión los vecinos de la casa. Al final, en el apartado de ruegos y preguntas, pidió que se solicite al Ayuntamiento el cambio de nombre del paseo de Isabel la Católica. Propone que el nombre sea La Isabel, denominación que parece más democrática y denota acercamiento a la ciudadanía. Tras un largo debate se aplazó la decisión. Seguidamente otro vecino preguntó si había posibilidad de cambiar el nombre de la plaza del Emperador Carlos por el de una niña de 12 años que tiene el privilegio de haber permanecido dos años sin hablar con sus padres; solo se comunica con ellos con el móvil. Es un ejemplo para sus compañeros y compañeras. De mayor quiere ser ‘influencer’ y sus abuelos dicen que tiene un gran futuro. Otro largo debate: tras una votación se aprobó por mayoría. Finalmente alguien propuso cambiar de nombre la plaza de España por el de La Mamen, una zaragozana que inventó el giroscópulo, merecedor de un diploma en un congreso internacional de tecnología digital, hace doce años. Fue homenajeada recientemente y acaba de morir víctima de los excesos. Aplausos y acuerdo unánime. En esta situación tan crítica y comprometida, me despierto a media noche atemorizado y compruebo que todo ha sido un sueño. Pero, por si acaso, bajaré a comprar el periódico y buscaré en la Red el último nomenclátor zaragozano.

Jesús Fleta Zaragozano. ZARAGOZA

