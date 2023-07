Cartas al director de HERALDO: Amigos humanos y amigos animales

Amigos humanos y amigos animales

¿Es la proliferación de mascotas prueba de un mundo deprimido? He leído que la sensación de abandono, soledad o depresión se reduce con un perro porque ayuda a sentirse acompañado y amado, a tener una vida más saludable, completa y feliz.

Seguro que existe también una explicación para las reacciones violentas que se producen si el dueño del animal cree que un ser humano lo ha tratado mal, como el señor que apartó a un perro con la rodilla para cerrarle el paso hacia él y se llevó una paliza del dueño del perro y sus amigos. Yo pienso que es posible que en este tiempo sea la compañía humana de calidad la que escasea, y un animal puede o parece que puede ser un sustituto cómodo, al menos aguanta lo que le eches mirándote con esos ojitos que uno puede imaginar compasivos. Es verdad que no hay tiempo para todo, pero quien ha conocido la verdadera amistad sabe que es algo de lo mejor que pueda darnos esta vida, ya que es el amor más desinteresado, que no solo abarca las relaciones humanas sino la mismísima relación con Dios. La amistad entre seres humanos se define en el libro de Proverbios: "Un compañero verdadero ama en todo tiempo, y es un hermano nacido para cuando hay angustia". Puede ser que cada vez estemos menos dispuestos a hacer amigos humanos por todo lo que conlleva: algunas risas, pero también algunas lágrimas, un maravilloso abrazo, pero también un sostén con el sacrificio que sea necesario; tiempo, interés, dinero, preocupación, dedicación, sufrimiento. Decididamente un amigo animal no cuesta tanto, aunque tenga uno que dedicar un tiempo entrenándolo, paseándolo, alimentándolo; y… si nos interesan también los amigos humanos, pues recogiendo sus cacas, echando agua sobre fachadas, farolas, árboles y enseñándoles a no ladrar cuando la gente descansa.

José Luis Sancho Sánchez. ZARAGOZA

El maletín de la doctora

En un mueble de color blanco de media altura en la consulta del médico de atención primaria me llama la atención un maletín de cuero, color marrón. Sobre el mueble hay un conjunto de material de primeros auxilios. Le pregunto a la doctora si utiliza habitualmente el maletín o está de decoración, porque por su aspecto parece una antigüedad en buen estado. Me cuenta la historia del maletín y le pregunto si puedo tocarlo. Me invita a hacerlo. Se levanta de la silla y me enseña su interior, con distintos departamentos para los materiales que usa en sus visitas a domicilio: fonendoscopio, guantes de látex, pinzas estériles, vendas, mascarillas, toallas desechables, etc. Me dice que es heredado de su abuelo y de su padre. Se adueñó de él aunque se encontraba en mal estado y lo restauró en un zapatero. Su piel tiene un brillo especial. Ahora lo utiliza ella con mucho orgullo. Era una pieza histórica, vivió una guerra y una posguerra. Testigo de desdichas, de alegrías, de partos y despedidas. Para ella, nieta del primer propietario, una reliquia que admira.

Pilar Valero Capilla. ZARAGOZA

El síndrome KBG

Tenían toda la ilusión de una joven pareja con la llegada del nuevo miembro familiar. El nacimiento se produjo sin dificultades. Los problemas surgieron en el desarrollo del niño. Sus padres observaban que el niño tenía alteraciones de conducta, retraso psicomotor, anomalías esqueléticas, problemas de visión y retraso en el crecimiento. ¿Qué le pasa a nuestro hijo?, se preguntaban angustiados. Sin saberlo, estaban ante un ‘síndrome malformativo congénito’ (KBG), cuyo número de afectados en el mundo se estima en 530 personas, 36 en España. ¿Nos vamos a quedar de brazos cruzados?, inquirían los progenitores. Las redes sociales les permitieron conocer a más familias en situación similar y crearon la Asociación Española de Síndrome KBG. Luchando, obtuvieron que el Departamento de Biología Celular e Histología de la Universidad de Murcia, apoyado por Ciberer, investigase el mecanismo por el cual se produce esta malformación, debida a la mutación en un gen. Son conscientes de los problemas que sus hijos van a tener en el futuro, pero eso no les impide seguir batallando para hacer visible esta enfermedad de las ‘raras’, que se ha convertido en ‘normalidad’ en sus vidas. La ayuda de las instituciones sanitarias y de investigación será bienvenida. Son pocos casos, pero no quieren ser invisibles.

Pedro Marín Usón. ZARAGOZA

Traicioneras olas de calor

Yo no sé si sube la temperatura a consecuencias de las elecciones o es por el cambio climático, pero ya hemos padecido varias olas de calor este verano, y las que nos quedan. Siempre recordaré, de pequeño, en los años setenta, en Ibdes, cerca del monasterio de Piedra, que en nuestro veraneo en agosto por las noches necesitábamos una manta para no pasar frío. Está a 750 m de altitud. Pues desde hace unas décadas ya no hace falta la manta y por el día poco se lleva con Zaragoza. Digo esto como ejemplo de que sí se nota un cambio en el clima, pero que tampoco hay que alarmarse, porque va poco a poco. Sí es cierto que en el valle del Ebro cuando llegan estas olas hay que hacer caso a las recomendaciones de los expertos y sanitarios, muy especialmente en niños y mayores. Hasta se han prohibido por ley ciertos trabajos al exterior para evitar riesgos, cambiando horarios o turnos. Los consejos de siempre: evitar las horas de más calor, hidratarse bien, ropa cómoda, cubrirse la cabeza... Estas olas de calor son muy traicioneras.

Luis Solanas Cebolla. ZARAGOZA

Caprichoso junio

Acabo de viajar a mi pueblo, en la provincia de Huesca, y me he encontrado con los campos tapizados de verde en lugar del color amarillo que suelen tener en estas fechas, cuando el cereal ya está listo para ser recogido. No son las lluvias de abril las que han reverdecido el paisaje, sino las de junio. Si bien esto ha ralentizado el avance de la sequía, lo cierto es que no era el momento. Si nos remitimos a los refranes, hay uno que reza así: "Cuando junio llega, prepara la hoz y limpia la era". Alude al comienzo de la cosecha del cereal. Esto era antes, ahora todo se ha distorsionado: esa preocupante sequía y, cuando llueve, resulta que no llueve a gusto de todos. Muchos agricultores opinan que la lluvia ha llegado tarde y mal, también reconocen que las malas hierbas ganan terreno a las espigas. Por el contrario, algunos árboles como el almendro y el olivo han mejorado sus reservas hídricas y podrán soportar mejor el verano. Respecto a los frutales, hay quien piensa que esta agua ha servido para hidratar los perales, mientras que, en lo referente a las cerezas, otros afirman que se ha perdido parte de la cosecha porque la lluvia las ha rajado. Según otro refrán, junio puede ser un mes de contrates: "Caprichoso junio, o sequía o diluvio".

Gema Abad Ballarín. REUS (TARRAGONA)

