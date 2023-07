¿Y el voto electrónico?

El viernes preelectoral de mayo escribí sobre la antigualla de la jornada de reflexión y la pueril prohibición de publicar sondeos en la última semana de campaña. Este nuevo viernes preelectoral comentaré otro anacronismo, éste más discutible, pero reforzado su interés por la fecha veraniega, el caos en el voto por correo y el trastorno para los integrantes de las mesas. ¿Por qué no utilizamos la tecnología actual y seguimos votando como hace 45 años?

Llegamos al colegio electoral, enseñamos el DNI, una persona rebusca en un extenso listado tu nombre y lo marca. Otra escribe a mano tus datos completos. Le doy el sobre con la papeleta a la tercera y lo introduce en la urna. Y me marcho pensando: ¿de verdad estamos en 2023?

Hay dos sistemas electrónicos en uso en el mundo. Primero las máquinas de votación en centros electorales, en pantallas táctiles escoges tu preferencia tras identificarte de manera segura, garantizando el anonimato y por supuesto que no puedas votar más de una vez. En Brasil se usa desde 1969. Segundos después de cerrar las puertas, la urna electrónica da el escrutinio. Sus más de 200 millones de habitantes conocen los resultados finales en un par de horas. También se usa este sistema o similares en Estados Unidos y en más de 40 países con gran ahorro económico y ecológico.

El segundo es voto por internet con un país de referencia: Estonia, donde se permite el voto presencial y el remoto. Sólo optaron por éste el 2% en la primera experiencia en 2005. En las últimas generales en marzo de 2023 ya superaron los votos digitales a los tradicionales. En Estonia está generalizado el uso de una tarjeta de identidad, no como aquí el fallido DNI electrónico. Este voto es anticipado y siempre puedes acudir la jornada electoral con tu papeleta y anular el voto anterior. Utilizamos sin dudarlo sistemas de autenticación para realizar transferencias económicas, presentar impuestos o acceder a datos médicos personales. Sin embargo, quizás porque no confiamos en los políticos, no aceptamos un proceso electoral telemático y no podemos votar desde la toalla en la playa.