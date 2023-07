En absoluto soy defensor de la Real Academia ni tampoco seguidor acérrimo de la Fundación del Español Urgente. Me revientan –y mucho– las patadas que se dan al diccionario, pero también creo que el lenguaje de la calle es más real que el que los académicos dictan desde sus sillones.

Aunque al principio lo odiaba y me llevó mucho tiempo acostumbrarme a él, incluso puedo entender (que no usar) el llamado lenguaje inclusivo que trata de evitar la preponderancia del masculino. Sí, ese algo ciertamente ortopédico que acaba formulado en términos como ‘todes guapes’. Imagino que si tanto me incomoda es porque está instalada en mi psique una educación binaria y heteropatriarcal que en nada responde a lo que hoy, una vez más, vemos en las calles.

Lo que confieso que llevo peor es la actual moda que hace que chavales de Torrero, Las Delicias o el Arrabal conviertan todas las ‘erres’ de los infinitivos en ‘eles’. No me cabe duda de que es por influencia del reguetón y por todos los ripios que escuchan a los J. Bálvines, los Bad Bunnies, los Rauwles Alejandros o los Quevedos. Me parece muchísimo esfuerzo para alguien nacido a orillas del Ebro decir cosas como "cuidal la palte helida de tu cuelpo" y, es más, les invito a desistir porque realmente queda cutre, ridículo y feo. Aunque no se den cuenta, el hablar con una entonación propia y baturra tiene mucho más encanto que el ir imitando el español caribeño o antillano. Nunca me imaginé haciendo un elogio del ‘co’, pero quizá haya llegado el momento de reivindical-lo. Peldón.

