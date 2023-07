Cartas al director de HERALDO: Una nueva generación de obras hidráulicas

Una nueva generación de obras hidráulicas

España es un país seco, y cualquiera que haya cruzado alguna vez los Pirineos, haya visto la anchura, el caudal y hasta el color de los ríos franceses y los haya comparado, simplemente a ojímetro, con los españoles sabe que es así, que aquí el agua nunca ha sobrado, salvo en la estrecha cornisa que va por el Cantábrico desde Galicia al norte de Navarra.

Si no fuera por la red de pantanos y de canales de riego que se ha ido construyendo, sería imposible que en nuestro país viviésemos, y bastante bien, 45 millones de personas, y mucho menos que recibiésemos cada año a setenta u ochenta millones de visitantes. Sin esas obras públicas hidráulicas, algunas ya muy veteranas, los españoles estaríamos en la miseria, condenados al atraso y a la emigración. Y no hay que atribuir, como hacen muchos, los pantanos a la dictadura franquista, porque son en realidad el resultado del gran impulso que surgió del regeneracionismo español (Joaquín Costa entre otros) de principios del siglo XX, mejor o peor asumido por los sucesivos regímenes políticos a lo largo de los siguientes casi cien años. Debiéramos sentirnos orgullosos y contentos por ello. Bien, pues si ahora las sequías van a ser cada vez más intensas, a causa del cambio climático, si como nos dicen las lluvias serán cada vez más irregulares, habrá que ponerse manos a la obra para crear una nueva generación de infraestructuras hidráulicas. Con las vista puesta en primer lugar en el ahorro y el buen uso del agua, para lo cual pienso que las nuevas tecnologías, bien aplicadas, tienen que servir de mucha ayuda. Pero pensando también en aumentar todo lo posible la capacidad de almacenamiento, para aprovechar mejor la lluvia cuando caiga. Lo que no veo son los grandes trasvases, porque como digo, la España seca en el fondo es toda España, y en ningún lugar sobre el agua.

Víctor J. Mazón Uguet. ZARAGOZA

Absurdos de la Administración

Que la Administración puede ser desesperadamente lenta lo sabemos todos, pero a veces la lentitud roza el absurdo. Somos 350 las personas que aprobamos en mayo de 2022 el examen de estabilización de auxiliares administrativos en la DGA, y desde marzo de 2023 sabemos que conseguimos la plaza, pero seguimos sin poder empezar a trabajar. Y no por falta de trabajo, ya que la DGA ha contratado a interinos desde esa fecha hasta ahora. Sin embargo, aquellos que obtuvimos las mejores puntuaciones seguimos a la espera del nombramiento para comenzar. Entre esas personas estamos muchos que al conocer que obtuvimos la plaza abandonamos nuestro antiguo trabajo pensando que tendríamos la prioridad a la hora de empezar a trabajar. Nada más lejos de la realidad, quienes están trabajando son aquellos que quedaron por detrás de nosotros en el procedimiento, y nosotros seguimos a la espera. Meritocracia a la inversa. Bravo.

Eduardo Chueca Lapuente. ZARAGOZA

Absentismo profesional

Todos los empresarios y trabajadores somos sufridores de ese gran grupo de individuos maestros en ejercer el absentismo profesional. Por desgracia cada vez más practicado por el ciudadano asalariado. ¿Qué papel tienen los médicos en relación a estas situaciones? Si yo acudo a una consulta con cara angustiada, congoja, pena y mil historias, por supuesto el doctor me dará la baja. Casi apostaría a que en el setenta por ciento de los casos no es cierto. Y no hablo de las personas realmente enfermas, sea cual sea su dolencia, que en algunas ocasiones no desean la baja, pero su salud les obliga a disponer de ella. Aún me extraña más que estos sujetos de bajas continuadas sean vistos por compañeros de trabajo bailando, bebiendo, disfrutando digamos de su ‘permiso’ y echándole todo el morro posible a esta profesionalidad de la que son maestros, y escuchan que uno o dos días antes de sus vacaciones, y más ahora que estamos en pleno apogeo, terminarán su baja. Una vez disfrutadas las vacaciones, seguro que tienen una recaída. ¿Qué pueden hacer las empresas? En casos así, los verdaderos sufridores son los compañeros de trabajo. Todos sabemos que en ocasiones las bajas no se cubren, por lo que se multiplica el trabajo del resto de la plantilla. A veces me gustaría tener el poder de enviar a su casa a quienes son tan amigos del absentismo. No me temblaría la mano, como en tantas cosas que por desgracia no puedo solucionar con una simple palabra: despedido.

Josefina Palos Bernad. ZARAGOZA

No es lo mismo

Es habitual oír en diferentes tertulias que los extremos tienen similitudes, que son lo mismo. No se puede decir esto en la política española, pues los dos principales actores a ambos lados del abanico tienen propuestas muy diferentes. Si hablamos de medio ambiente, unos lo defienden como un pilar fundamental, los otros incluso niegan el cambio climático. Unos hablan de violencia machista otros de intrafamiliar y ni apoyan actos de condena. Para unos la economía debe estar al servicio de las personas, para los otros, en cambio, son las personas las que deben estar a su servicio. Recordemos las propuestas de ambos en plena pandemia sobre abrir o no abrir la economía. En cuanto a impuestos, los unos creen que son imprescindibles para sufragar los servicios públicos, y deben recaer sobre los que más tienen, para los otros el dinero está mejor en el bolsillo del ciudadano y que cada uno se pague la sanidad, la educación, la seguridad; y si no puede, que se aguante. En memoria histórica ya que el franquismo al menos dio santo entierro a las víctimas del bando nacional, unos creen que se debería hacer lo mismo con las miles de personas aún en las cunetas, los otros, que para qué gastar ese dinero. Queda claro que estos extremos, si se acercan, ni se tocan ni son lo mismo.

Vlad Garví Soler. ZARAGOZA

La flota de autobuses

No puede ser que la flota de autobuses urbanos de Zaragoza se encuentre en precario para el servicio de viajeros. Y que la concesionaria que presta el servicio intente confundir al usuario, desmintiendo lo que dice el comité de trabajadores de la empresa en relación al mantenimiento de los autobuses. Recientemente leí en la prensa que están aparcados en las cocheras unos autobuses híbridos que tienen problemas de funcionamiento en el sistema del aire acondicionado, por las altas temperaturas. Supongo que existen unos técnicos que pueden dar una solución al problema. ¿Hay que esperar a que el servicio de autobuses urbanos esté inoperativo? Y en ese caso, en el plan de movilidad urbana provocaría un caos en el transporte.

Pascual Enrique Gimeno García. ZARAGOZA

