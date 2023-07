Cartas al director de HERALDO: ¡Que perdemos la rueda!

¡Que perdemos la rueda!

España aventaja a muchos países en muchas cosas… y en otros aspectos vamos un poco por detrás. Por ejemplo, en el uso cotidiano y urbano de la bicicleta. Aunque siempre he visto con envidia sana otras ciudades europeas, por ejemplo Copenhague o Ámsterdam, nunca me he desanimado.

He confiado en que nuestra evolución era lenta, pero se iban dando pequeños pasos a un ritmo uniforme, despacio pero hacia delante. ¡Ya llegaremos! Porque pensaba y pienso que la bicicleta como medio de transporte tiene un futuro de éxito asegurado. Un vehículo que sirve para movernos por las ciudades sin humos y generando buen humor, que atenúa el cambio climático –es una evidencia científica que el cambio climático existe–, que hace los desplazamientos más ágiles, que descongestiona las calles de vehículos privados que muchas veces sólo llevan una persona en su interior, que hace que la población que utiliza el velocípedo tenga una mejor forma física y una mejor salud, que hace que nuestras calles sean espacios más seguros para niños y niñas y personas mayores, etc. Y ante todo esto… veo con desesperanza que también en este ámbito hay ‘terraplanistas’ que niegan la mayor. Porque reconocer que nuestro planeta es casi esférico o que la bicicleta es muy beneficiosa no debería ser de izquierdas o de derechas… Leo que ahora hay ayuntamientos que van a invertir sumas millonarias para destruir carriles bici y ocupar más espacio urbano para los coches. Descorazonador. ¿Qué harán los ayuntamientos de las grandes ciudades en Aragón? De momento no se oyen malos augurios. Espero que siga siendo así. Decía Einstein: "La vida es como andar en bicicleta; si te paras te caes". Esperemos que nuestra sociedad europea, moderna, ecológica no pare en su evolución. Si no, nuestro planeta se caerá…

Horacio Tabernero Gochicoa. ZARAGOZA

La pobreza y el hambre en el mundo

La pobreza es una situación socioeconómica que desgraciadamente está muy presente en el siglo XXI y afecta a los países menos desarrollados. Tras continuas guerras y revueltas algunos países siguen sin recuperarse. Gandhi decía que "la pobreza es la peor forma de violencia", ya que engloba la carencia de recursos básicos para el ser humano, como alimentos, agua potable, vivienda, educación, sanidad, etc. Hay suficiente comida para todo el mundo, pero diariamente mueren miles de personas por inanición o enfermedades relacionadas con el hambre. Huyendo de las guerras y de la miseria que tienen en sus países, se lanzan al mar, que en miles de casos se convierte en la tumba de hombres, mujeres y niños. "Todo lo vence el hombre menos el hambre" (Séneca). Un hombre hambriento es un hombre enojado. Son la Iglesia y las oenegés quienes organizan las campañas dirigidas a luchar contra la desigualdad actual o a proteger los derechos fundamentales; pero para desarrollar esta labor, necesitan fuentes de financiación para cumplir con los artículos 1 y 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, libertad e igualdad en dignidad y derechos, derecho a la vida y a su seguridad. Es urgente y necesario que las naciones aporten más dinero de sus presupuestos sociales para poder cumplir con esos artículos tan necesarios.

Francisco Javier Fernández-Giro Domec. ZARAGOZA

Zaragoza no quiere ser Venecia

Llega un mensaje de mi padre: "Ha vuelto a pasar, baja". Los truenos han dado paso a la lluvia, otra fuerte tormenta de verano en la ciudad del viento. Unos dirán que por el cambio climático, otros, por el reciente ‘casting’ de ‘Operación Triunfo’, la lluvia y el granizo llenan las calles y desaparecen en minutos. Hasta aquí, nada extraordinario, salvo el extraño mensaje de mi anciano preferido. Bajo, y la tubería municipal ha vuelto a colapsar, inundando mi sótano. Achicamos agua, como buenamente podemos: un anciano y mi hermano, discapacitados, y un servidor. Ya intentamos llamar a urgencias la primera vez que pasó: había casos más graves y probablemente nos cobrarían por el drenaje, cuestiones que no dudo. Tocó llamar al seguro y mojarse las rodillas, como toca ahora. Tras una semana de presentaciones, la alcaldía debe empezar a tomar partido por su modelo de ciudad. Dadas las circunstancias, me gustaría que no abogase por una Zaragoza ‘veneciana’: un pantano con sótanos inundados, coches siendo arrastrados cual góndola sin gondolero, moscas y olor a orines. Las máscaras, el glamur carnavalesco y los selfis, se los dejaría a los políticos, expertos en la fanfarria. Los sucesos del otro día se repetirán de nuevo, no lo duden. Veremos calles como Galán Bergua o Nuestra Señora del Salz anegadas. Hasta que se inviertan recursos en renovar las vías hídricas obsoletas, las cuales no son atractivas electoralmente, Zaragoza seguirá siendo veneciana y mi padre me volverá a avisar para que baje al sótano.

Óscar Ibáñez Vicente. ZARAGOZA

Medidas radicales

El Gobierno, a pocos días de unas elecciones generales, ha hecho pública su estrategia energética para la década actual. La ministra Ribera sigue adelante con sus ‘ambiciosos y poco realistas’ planes de transición ecológica elevando el porcentaje de energías eólica y renovable, al 81%, cantidad muy superior a la exigida por Bruselas. (60%). Esta ministra se ha caracterizado durante todos estos años por aplicar en todas las normas de su Ministerio la Agenda 2030, que otros países han rectificado o suspendido temporalmente ante los graves problemas que han surgido en el sector de la energía. Su radicalismo ecológico (se puso de manifiesto al cerrar y volar la central de Andorra) le lleva a presentar en Bruselas un plan con medidas muy sectarias, difíciles de cumplir y sin tener en cuenta que está a pocos días de unas elecciones generales. Entre las 107 medidas propuestas destacan: 1.- Vía libre para instalar molinos y placas, simplificar trámites para nuevos parques. 2.- Apuesta por cerrar las centrales nucleares (que producen la energía más barata). 3.- Más impuestos medioambientales para las actividades que generen gases nocivos. 4.- Eliminar vehículos de combustión (con ellos la gente se gana la vida y son imprescindibles para el desarrollo de la economía); apuesta por los carísimos vehículos eléctricos. 5.- Que aviones y barcos se ‘descarbonicen’, y eso supone transporte mucho más caro. 6.- Políticas verdes ‘con perspectiva de genero’ (?); esto parece una tontería al proponer que las mujeres participen en el sector energético: ¿no lo están haciendo ya? Hay otras muchas medidas que son poco efectivas o realistas para aplicar en el corto plazo, pero con este documento la ministra ha puesto el colofón a su radical y poco equilibrada actuación en su ministerio y sería deseable que en las próximas elecciones sea otra persona la que ocupe su puesto.

José Martín Escudero. ZARAGOZA

