El pronóstico electoral en Aragón

Las elecciones del próximo domingo confirmarían, si se cumplen los pronósticos de la encuesta de A+M para HERALDO, el giro a la derecha del electorado aragonés que ya se produjo el 28-M.

Al igual que en el conjunto de España, según los sondeos nacionales, el PP sería el partido más votado en la Comunidad y conseguiría 6 de los 13 escaños en juego, seguido del PSOE, con 4 o 5 diputados; Sumar y Teruel Existe obtendrían un escaño, y Vox tendría que disputar el suyo con los socialistas. No obstante, todavía hay un número significativo de aragoneses que no han decidido su voto, por lo que los últimos días de campaña pueden ser relevantes.

El Partido Popular, que sacaría a los socialistas una holgada ventaja en porcentaje de voto, se beneficiaría en primer lugar de la fidelidad de sus votantes, pero además recibiría la mayoría de los votos que en 2019 obtuvo Ciudadanos y una parte de los de Vox, e incluso un cierto porcentaje de votantes del PSOE cambiaría al PP. Esta tendencia supone una concentración del voto de la derecha en la opción con mayores posibilidades de gobernar, lo que daría a los populares 3 de los 7 escaños de Zaragoza, 2 de los 3 de Huesca y 1 de los 3 de Teruel. En el caso del PSOE, unos pocos votos podrían hacerle pasar de 2 a 3 escaños en Zaragoza, en perjuicio de Vox, que no tendría asegurada representación en la Comunidad. Sumar, concentrando votos de diversas formaciones de izquierda, mantendría el diputado que tenía Podemos, mientras que Teruel Existe, aunque con menos votos que en 2019, también conservaría su escaño. La orientación hacia un cambio de ciclo que se detecta en la política nacional se constata por tanto también en Aragón, donde la encuesta prevé que, a pesar de las fechas veraniegas, la abstención no va a dispararse. Queda no obstante una semana de campaña en la que sin duda los partidos continuarán tratando de impulsar sus propias opciones.