Cartas: La vida tras el covid

El 14 de enero de 2022 cambió mi vida. Di positivo en covid y pasé de comerme el mundo a que éste me comiese a mí. A punto de cumplir los 50, soy una persona de 80 años atrapada en un cuerpo de 50. Eliminamos las últimas restricciones de las mascarillas y… ¡adiós pandemia! No, señores, no. La covid no ha terminado, sigue entre nosotros y somos muchos a los que vivir se nos ha convertido en una lucha diaria. Además de la sintomatología a la que debemos hacer frente (niebla mental, dolor muscular, fatiga, cefaleas, dificultad respiratoria…), tenemos que batallar con entidades públicas y personal médico para dejar de ser invisibles y no creerte que tienes un problema mental. Como bien dice Ketama en su canción: no estamos locos y sabemos lo que queremos. Queremos que cuando vayamos a un consulta se nos trate con respeto y ser escuchados; queremos volver a tener una vida normal con nuestras familias, donde socializar no sea una utopía sino una realidad; puestos de trabajos adaptados a nuestras circunstancias… y queremos ser visibles a los ojos de la sociedad, pese a que los efectos no se reflejen en el aspecto físico. Ya no hacemos planes ni a largo ni a corto plazo. Vivimos el día a día, sin la certeza de saber cómo te levantarás de la cama y a qué síntoma deberás enfrentarte hoy. Necesitamos tener la calidad de vida de la que ahora carecemos. Todo esto tiene un nombre que muchos no quieren pronunciar y prefieren obviar porque sale mucho más barato: es covid persistente.

Marta Villafranca Serrano

TARAZONA

El Día del Hombre existe y se celebra

Algunos hombres se quejan de que así como hay un Día Internacional de la Mujer (8 de marzo) debería haber también un Día Internacional del Hombre. Ese día existe (19 de noviembre), aunque no está reconocido oficialmente. En el año 2009 se establecieron seis pilares básicos con el objetivo de que sirvieran de base a entidades y personas que quisieran celebrarlo: promover modelos masculinos positivos y más normalizados, celebrar las contribuciones del hombre a la sociedad, hacer hincapié en la salud y el bienestar de los hombres, poner de relieve la discriminación contra los hombres, mejorar las relaciones de género y crear un mundo más seguro y mejor donde los hombres puedan alcanzar su pleno potencial. Creo que nadie debería ofenderse por defender estos puntos en una fecha dedicada al hombre. Existen unos cuantos promotores de esta iniciativa: uno fue Thomas Oaster, director del Centro de Estudios Masculinos de la Universidad de Misuri-Kansas. Ingeborg Breines, directora del Programa Mujeres y Cultura de Paz de la Unesco, apoyó la iniciativa. Otros organismos dependientes de la ONU organizan actividades en torno a él. En algunos países el Día Internacional del Hombre se celebra el 19 de marzo, coincidiendo con el Día del Padre. No son los únicos días dedicados al hombre. ‘Movember’ es otra celebración en la que los hombres se dejan crecer el bigote durante noviembre para concienciar sobre su salud. En algunos países se celebra también la Semana Internacional de la Salud del Varón. Más días dedicados al hombre: Del 12 al 18 de junio, Semana Internacional de la Salud Masculina; 2 de septiembre, Día Mundial de la Barba; 15 de septiembre, Día Europeo de la Salud Prostática.

Antonio Nadal Pería

ZARAGOZA

Un árbol para el barrio

Hace unos días, en el barrio de la Encarnación, hemos conocido la noticia del corte de un árbol en la avenida Martínez de Velasco. No era un árbol cualquiera. Era un cedro de unos 80 años. Para los que vivimos de siempre en ese barrio, ha sido impactante descubrir el vacío que ha dejado. Nos habíamos acostumbrado tanto a él que era casi un vecino más. También los niños notarán que ya no está. La zona de juegos infantiles quedaba protegida del sol por su sombra. Parece ser que el árbol se había secado y ha sido preciso cortarlo. Me parece correcto y, si es por la seguridad de todos, bien hecho. Los restos del árbol, me han comentado que se han llevado a Arcadia para hacer tablones y ser usada su madera. El otro día me vino a la mente una idea. Ahora que se habla de reformar la avenida Martínez de Velasco se podría utilizar la madera de este árbol para crear un elemento singular: una mesa, unos bancos, una caseta de madera infantil… algo que diera nueva vida al árbol que siempre estuvo allí. Sería una bonita forma de que este árbol tan singular siguiera presente en el barrio. Quisiera transmitir esta sugerencia al Ayuntamiento para que la tome en consideración.

José Antonio Gracia Nacenta

HUESCA

Suprimir las preocupaciones

Nos preocupamos demasiado. Si observamos a la gente en la calle, muchos llevan la frente arrugada, lo que denota preocupación. Algunos, los menos, andan con la frente lisa. Son los simples y despreocupados, que van sonriendo y con una mirada clara. Se dan todo tipo de preocupaciones, algunas sobre el futuro, bien tontas, cuando desaparecen solas al no ocurrir lo temido, bien tremendas cuando se piensa que puede haber una fuerte crisis económica, una guerra mundial, un desastre ecológico o el fin del mundo, por ejemplo. ¿Pero para qué preocuparse de algo que supera nuestra actividad? Haz lo que puedas en tu círculo y si ocurre el suceso, ya verás cómo puedes contribuir a mitigarlo. También hay preocupaciones justificadas. Dale Carnegie escribió un famoso y sabio libro sobre cómo suprimir las preocupaciones. Esquemáticamente dice: 1.- Haga compartimentos estanco, cerrando el pasado y el futuro; viva el día de hoy. 2.- Haga frente a sus problemas: ¿Qué es lo peor que me puede pasar?; aceptar lo peor, mejorar la situación. 3.- Recuerde el precio de su salud y de su vida que paga por la preocupación. 4.- Reúna todos los datos antes de decidir, compare los datos con su interés; después de tomar la decisión, actúe. 5.- Resuelva problemas: ¿cuál es el problema?, ¿cuáles son las causas?, ¿cuáles son las posibles soluciones?, ¿cuál es la mejor solución? 6.- Manténgase ocupado. 7.- Ore. Estos puntos nos pueden ayudar a disfrutar más de la vida.

Javier Pueyo Usón

ZARAGOZA

Un buen servicio en la calle Castelar

Muchas gracias por el servicio de limpieza que con tanto esmero se realiza en la calle Emilio Castelar y adyacentes. La rápida intervención después de la gran tormenta de granizo y, con más frecuencia, la eliminación de excrementos de las mascotas en las aceras proporciona un bienestar general para todos los vecinos.

María Elena Peña Montesinos