Descubrir a Kundera

Los dos primeros libros que leí del checo Milan Kundera me enseñaron más sobre lo que estaba sucediendo en los países de la órbita comunista, tras el llamado Telón de Acero, que lo que había escuchado hasta entonces de grandes expertos en la materia. Igual me pasó cuando vi ‘Papá está en viaje de negocios’, del yugoslavo Emir Kusturica, de 1984.

En ambos casos, dos grandes de la cultura europea sometidos y castigados por un régimen sin libertades que dejaron impreso en sus trabajos lo que pasaba en sus respectivas sociedades y que, junto al poso de tristeza y desgarro que se sentía en sus obras, ejemplos maestros del absurdo, echaron mano de un sentido del humor tan abrasador y negro como vital. Eran aire bien puro y fresco, aunque no exento de dramatismo.

Tras la muerte de Kundera he visto que, junto a Gabriel García Márquez, es el escritor del que más novelas tengo. Lo descubrí cuando se publicó en España ‘La broma’, su primer libro, de 1967, que aquí creo que salió en 1984 u 85 y que me impactó tanto como, dos años después, lo haría ‘La vida está en otra parte’. Es verdad que sus títulos posteriores ya no me gustaron tanto, pero, al verlos ahora y tocarlos, después de tanto tiempo, siento una cierta nostalgia de aquellos años. Gracias Milan Kundera por tantos recuerdos y por todo lo aprendido en sus libros.