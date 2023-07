Turistas del siglo XXI

Hace unos días, alguien pilló y, además, filmó con su teléfono y exhibió en redes la hazaña de un joven turista, residente al parecer en el Reino Unidos, que no tuvo mejor ocurrencia que hacer una pintada en el Coliseo de Roma.

En la pintada, todo un homenaje al romanticismo, figuraban la fecha y, también, el nombre suyo y el de su chica, una joven con pamela de turista que imagino se derritió al ver a su chico rotulador en mano. Me gusta pensar que si un romano de los de antes, de los del Imperio quiero decir, hubiera presenciado la escena no hubiera tenido inconveniente alguno en echarle encima un par de leones. Pero, no. De momento, habrá que conformarse con la multa que le ponga al bárbaro turista de este siglo XXI con tan alto porcentaje de analfabetos en cultura general. El joven, al que ya se le ha tenido que borrar de la cara su estúpida sonrisa, ha pedido disculpas y ha dicho, sin avergonzarse, que no sabía que el Coliseo fuera tan antiguo.

Yo entiendo que ahora ya no viajamos como lo hacían en los siglos XIX y parte del XX, en tiempos en los que pocos podían permitirse el lujo de llamarse viajeros. Entiendo, también, que hay turistas y turistas. Pero los hay que habría que darles cursos de historia y arte y, sobre todo, de civilización, educación y sentido común. Eso para empezar.