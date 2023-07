¿Por qué no me quieren?

Don Quijote es uno de los personajes arquetípicos de la Modernidad junto a Hamlet, Fausto y don Juan. Son figuras que galvanizan actitudes y conductas características de la sociedad que se conforma entre los siglos XVI y XVIII.

En esencia representan el impulso del individualismo. Pero el anti-individualismo preeminente en los tiempos en los que estos mitos son creados acaba causándoles una inclemente reprobación en términos sociales: Fausto y don Juan son castigados al fuego eterno del infierno, Hamlet muere junto a los demás personajes del drama de Shakespeare y don Quijote es objeto de burlas. Las cuatro figuras revelan los problemas del individualismo en la Modernidad: la soledad, el narcisismo y las exigencias del yo frente a las fuerzas de la sociedad.

A la vista está que Pedro Sánchez tiene algo de estos mitos. Se volvió a ver el pasado lunes en un ‘duelo’ televisivo que se convirtió en escaparate de la degradación del clima político en España. Cuando sus asesores le imploraron que dejase de interrumpir a Núñez Feijóo, porque estaba transmitiendo la sensación de ser poco más que el típico niño impertinente que se cree injustamente castigado, recurrió a su característica sonrisa, desprovista de humor y alegría, esa que se le queda colgada cuando sabe que no tiene respuesta o que el rival le ha estropeado un argumento. Su reconocido sentido de la supervivencia, autodefinido en su biografía ‘Manual de resistencia’ (2019), le ha afianzado como un gobernante tan ególatra como aislado.

Cuando el insomnio nocturno le desvela, Pedro Sánchez se debe hacer preguntas

recurrentes



Por mucho empeño que haya puesto, nunca ha sido capaz de conquistar el corazón de la clase media. Como un nuevo don Juan de la política posibilista, no consigue generar empatía, quizás porque confunde la lealtad con la dependencia, la confianza con el vasallaje, la astucia con la inteligencia, la ambición con el ego.

Tampoco Núñez Feijóo anda sobrado de credibilidad. Saltó a Madrid hace dieciséis meses desde el trampolín de cuatro mayorías absolutas en Galicia, pero lo previsible es que la dilapide más pronto que tarde. Si después de las elecciones del próximo domingo pacta con Vox, como ha hecho ya en varias autonomías, consolidará el frentismo, puesto que, del mismo modo como el PSOE se ‘podemizó’ con el roce, el PP se radicalizará por contagio. Se confirmará entonces, una vez más, la ‘maldición de la fragmentación’: en el siglo XXI el poder es más fácil de adquirir, más difícil de utilizar y más sencillo de perder.

Cuando don Quijote es ‘derrotado’ por los molinos de viento, el caballero andante comprende que se encuentra ante un momento crítico. Está a punto de perder la credibilidad que pudiera tener ante su escudero. Solo tiene una alternativa: resolver la crisis que ha provocado al confundir los molinos con desafiantes gigantes. ¿Cómo? Contándole a Sancho una historia que dé sentido a lo que ha ocurrido: "Aquel sabio Frestón que me robó el aposento y los libros ha vuelto estos gigantes en molinos por quitarme la gloria de su vencimiento", le dice. También Pedro Sánchez pergeñó el pasado miércoles una excusa para justificar por qué el martes había perdido los papeles: Feijóo le había quitado la gloria con "un montón de mentiras". Pero al líder socialista no le están valiendo sus explicaciones, como no le sirvieron a don Alonso Quijano.

¿Soy el mejor presidente del Gobierno? ¿El fin justifica

los medios? ¿Por qué no me quieren los ciudadanos? ¿Resistiré?



Si a la vista de las encuestas, Pedro Sánchez se pregunta por qué la gente no le quiere, los mitos de la Modernidad le ofrecen una respuesta: ha perdido la credibilidad social por su individualismo y su narcisismo. En definitiva, como diría Michael Ignatieff, porque no logra convencer a los electores de que está en política por ellos.

