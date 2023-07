Zaragoza, industria y comercio

Zaragoza se ha convertido en la cuarta ciudad más poblada de España al batir a Sevilla. Ya alcanza los 694.109 residentes, gracias también al empuje de la población extranjera. Y grandes empresas eligen los polígonos de Zaragoza para expandirse. Ahora bien, ¿qué tiene la capital aragonesa para que sus polígonos atraigan a importantes firmas?

Su situación estratégica unida a la disponibilidad de suelo y personal cualificado suponen un imán para inversores. En el último trimestre de 2022 se habían contabilizado dieciocho proyectos en construcción, que iban a movilizar más de mil millones de euros en instalaciones logísticas, sanitarias e industriales con las que se dará empleo directo a más de cinco mil personas antes de que acabe la década, más luego los puestos indirectos que a su abrigo se crearán.

El sector sanitario es uno de los que más músculo está mostrando. La biotecnológica Operon prevé duplicar su producción en su futura sede de la Plataforma Logística (Plaza) mientras el grupo farmacéutico Teva va a generar otros setenta empleos invirtiendo 40 millones en sus instalaciones de Malpica.

No obstante, el sector logístico se encargará de la verdadera expansión, con importantes inversiones en Plaza, que ha concentrado casi 130.000 metros cuadrados contratados (de un total de 165.000 en el último año). Pero la Plataforma Logística no es el único lugar en el que se han producido adquisiciones. En polígonos como Empresarium, Centrovía o Puerta del Norte las operaciones han aumentado. La alta demanda y la subida de los costes de construcción han propiciado que hayan ganado protagonismo aquellas zonas en las que anteriormente no se habían promovido naves de calidad. También la promotora Montepino ultima negociaciones con Inditex para realizar el macrocomplejo logístico que ocupará varias naves, y una inversión de 150 a 230 millones, en los espacios que ocupaba la Universidad Laboral.

Hay 197 polígonos industriales en Zaragoza y su provincia, con más de 5.000 empresas ubicadas en ellos. La más grande, Stellantis, que generó unas ventas de 5.136.624.000 euros en el último ejercicio. La facturación de estas empresas es impresionante y demuestra la entrega y profesionalidad de su personal, dispuesto a conseguir grandes metas.

Como hemos dicho, somos en número de habitantes la cuarta ciudad de España, pero seguimos creciendo, porque aparte de las empresas situadas en los polígonos hay muchas otras, algunas muy importantes, que están en barrios, a las afueras o en pueblos.

En cuanto al comercio, es una verdadera explosión económica. No son pocos los que vienen a hacer sus compras de localidades de todo Aragón y de otras comunidades limítrofes, pues aparte de conseguir lo último en moda, tecnologías y toda clase de productos, es una forma de pasar el día: compras, buenos restaurantes, divertimentos culturales y artísticos, etc. También aprovechan para hacer visitas médicas y gestiones burocráticas, y muchos para ver a la Pilarica. Total, que en Zaragoza el comercio brilla con luz propia.

Zaragoza no tiene playa ni puerto, pero con las empresas tan productivas que tenemos no necesitamos nada más para crecer. Por cierto, Valencia, que es la tercera ciudad de España, solo adelanta a Zaragoza en 97.304 habitantes, y no sé yo si dentro de algún tiempo nuestra pujanza no conseguirá que la alcancemos. Pero bueno, cuando lleguemos a ese río, cruzaremos ese puente.