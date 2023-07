Valentía contra el asesino

El anticipo de elecciones frena una nueva ley antitabaco, aunque el ‘Plan Integral de prevención y control del tabaquismo 2021-2025’, como su nombre delata, ya llevaba dos años de retraso y además iba a nacer timorato y mermado. Uniformaban el diseño de las cajetillas y poco más.

Las normas de 2005 y 2011 situaron a España en vanguardia de la lucha contra este vicio homicida, pero ahí nos paramos. En una revista internacional nos califican como "el estanco de Europa". Siguiendo la recomendación de la Sociedad Española de Neumología, en ese Plan integral se debía incluir la prohibición de fumar en terrazas, playas y piscinas, automóviles, recintos deportivos e impedir acciones como influencers y streamers fumando en sus posts o la venta de vapeadores sin nicotina a menores. El estanco se ha estancado, no hay valentía para estos avances. Por la salud de fumadores y no fumadores en un horizonte no muy lejano se desterrará el tabaco de todo lugar público y lo eliminaríamos como hábito socializador, lo que se asocia al mechero, el pitillo y el humo desde hace décadas.

La OMS fija un 5% de fumadores para declarar a un país libre de humo y plantea conseguirlo a nivel mundial en 2040. Suecia será el primer país en alcanzarlo ya en 2023. Los últimos estudios en España son descorazonadores, todavía superamos el 25%. A estas alturas está de más aportar datos sobre efectos del tabaco, por ejemplo que provoca hasta 16 tipos de cáncer o que multiplica por 6 el riesgo de sufrir un ictus. En Suecia hay 17 casos de cáncer de pulmón por cada 100.000 habitantes. En España 29.

Las medidas políticas deben marcar dos direcciones: que los jóvenes no se inicien, ningún adulto comienza a fumar, y apoyar sin escatimar presupuestos a quienes intentan dejarlo, que no es nada fácil. No admitir demoras y listas de espera en las unidades antitabaco, como existen en la actualidad.

Mil veces oímos que hemos atravesado la mayor tragedia sanitaria de los últimos cien años. En total el covid ha matado en España a 120.000 personas. El tabaco asesina a 60.000 al año, todos los años, un año tras otro.