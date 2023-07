Dibujos, gritos y silencios

Hay siempre en un debate distintas visiones, posturas, matices, pero la famosa lona de Vox lo tiraba todo a la basura: el propio logo del feminismo, movimiento que lucha por la igualdad de derechos entre el hombre y la mujer: a la papelera.

La propia bandera LGTBI, movimiento que lucha contra la discriminación y en favor de los derechos de determinados grupos sociales: a la papelera.

Para estas inmediatas elecciones generales repite la derecha su fin principal de "derogar el sanchismo", pero ¿contra qué se puede estar para elegir a quienes -con ese dibujo, esa lona- desprecian el ser y el sentir de millones de personas? Mucho ruido ha de hacer Vox para evitar la crítica, y el PP con ellos: Núñez Feijóo sólo formaría gobierno con esos mismos que además niegan la ‘violencia machista’. Lo que no tiene nombre no existe. Hablan ellos de ‘violencia intrafamiliar’, pero no es violencia intrafamiliar una violación en la calle; y no es violencia intrafamiliar el acoso a una mujer en el trabajo. Refleja ese término, además, una forma de pensar que parece querer reducir a la mujer al ámbito doméstico.

¿A quién se quiere dar poder contra el sanchismo? ¿Pesan igual en una balanza los pactos con Vox y aquellos con Bildu? Bildu no ha entrado en ningún gobierno, y sus 5 diputados eran un sumando para el total de la mayoría parlamentaria (176) que aprueba leyes y presupuestos. ¿Y qué ha votado Bildu? Presupuestos, subida de las pensiones, Ley de Memoria Democrática, Ley de Vivienda.

Volviendo a Vox, era preguntado Abascal la pasada semana por las celebraciones del Orgullo: él, heterosexual, no lo celebraría. Recordaba al famoso poema de Bertolt Brecht, mientras Vox hacía al PP firmar la retirada de banderas. ¿Qué argumentación dar cuando se retira el símbolo de una lucha por derechos? Se recurre al ruido, siempre igual mecanismo: Abascal desvió hacia el miedo: "El problema que tienen algunos es que quieren que la sexualidad lo ocupe todo, hasta el punto de que tienen que corromper a los niños en los colegios, enseñándoles cosas que los menores no deben conocer".

¿Contra qué dar votos a quien, presentándose candidato, habla de corrupción de menores en las escuelas? La realidad no le vale para hacer oposición a quien ya en 2020 (Abascal) habló de "corrupción de menores" por un programa de educación sexual para niños, Skolae. Paréntesis: hoy muchos niños, en sus casas, comienzan a consumir pornografía a los ocho años, con móviles, tablets, etc., interiorizando como socialmente aceptadas las prácticas machistas y vejatorias que encuentran en los vídeos. Ante ello, la escuela debe dar una respuesta. Pero aquel día, como la semana pasada, Abascal no explicó nada. De hacerlo no podría haberse mostrado tan enfadado en su teatro, mientras a Skolae sus bondades le hicieron ser premiado por la Unesco.

¿A quién dar, pues, votos contra el sanchismo? Creo que esta campaña centrada en la figura de Pedro Sánchez es precisamente desmesurada por la necesidad de ruido por parte de quienes quieren ser votados, pero tiran a la basura lo que Vox presume que tira.

Y ya ha arrancado esa formación acuerdos al PP, acuerdos sobre los que Feijóo siempre ha defendido que cada lugar negocie. Pero no ha explicado él sus propias posturas, sus líneas rojas. Creo que el PP tiene el deber (como todos) de rebatir el discurso de Vox. Mientras, Feijóo rehúye debates, los temas no son nuevos, y las elecciones, este mes.