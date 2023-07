Esas llamadas impertinentes

Dicen los más crédulos y optimistas que a partir de la reciente entrada en vigor de la reforma del artículo 66 de la Ley General de las Telecomunicaciones se van a terminar esas molestas e intempestivas llamadas telefónicas que recibimos día sí y día también para proponernos cambiar de compañía de la luz, comprar bidones de agua fresca, limpia y cristalina, u otras sutilezas, ventajas y ofertas comerciales.

Esa práctica tan cansina que ha venido a llamarse ‘spam’ telefónico es operada por empresas de telemarketing, cuyos empleados o empleadas se tienen que aguantar a menudo más de un grito o improperio por parte del indignado receptor de una de esas condenadas llamadas. Cuando deberían ser los bancos, las telefónicas, las eléctricas y similares las que deberían recibir las bofetadas de los usuarios, ya que son las que contratan a esos servicios de telemarketing para que den la barrila a todo bicho viviente y son las verdaderas responsables de la incomodidad que provocan. Saben que su poderío les garantiza la impunidad.

El artículo citado dice ahora que reconoce "el derecho a no recibir llamadas no deseadas con fines de comunicación comercial, salvo que exista consentimiento previo del propio usuario para recibir este tipo de comunicaciones comerciales". Y se establecen fuertes sanciones para los infractores de la norma.

Otra vez el mal legislador, por improvisación, prisas, ignorancia o falta de técnica legislativa, ha cometido otra gran chapuza, pues deja abierta la puerta al incumplimiento impune, como estiman los juristas expertos consultados y la prensa especializada, que ha dado titulares dudando que de verdad acaben esas llamadas con las que una normativa confusa pretende terminar. Conceptos tales como el consentimiento previo o el indeterminado "interés legítimo" que recoge como excepción la Ley de Protección de Datos son amplios portales para que estas empresas sigan dándonos la paliza y sea muy difícil, engorrosa y eficaz una denuncia que, sobre todo, complica la vida al denunciante.

Para defendernos de esta desagradable ofensiva de las grandes empresas podemos acudir a darnos de alta en la Lista Robinson ( muy sencillo a través de la página de internet) aunque según la OCU su efecto disuasorio tarde 3 meses en ponerse en marcha y a pesar de que haya medios y experiencias que duden de su efectividad.

Así que no hay que hacerse ilusiones. Entre la postura pusilánime y confusa del legislador y la voracidad de las grandes empresas de invadir nuestra intimidad intimidándonos con sus agresivos ‘spams’ y sobresaltándonos en nuestras sagradas siestas, vamos a tener que seguir soportando estas impertinencias de las llamadas no deseadas. Ya sabemos que este Gobierno está especializado en el tratamiento de las contingencias no deseadas y que deja al desamparado consumidor/usuario que sufra las consecuencias de la falta de valor suficiente para cortar por lo sano algunas malas prácticas. Porque sí se puede. Si de verdad se quiere.

