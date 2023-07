El poeta peruano aragonés Heber Ocaña, creador de la Bibliomoto –motocarros que llevan libros y cultura a aldeas remotas–, escribió en su perdurable juventud este verso:

El poeta / (YO) / tiene roto el cráneo / y aún vive.

El libro se titula 'Canción de los ancestros y otros poemas'. Heber Ocaña piensa en metáforas, respira metáforas. Como todo el mundo, por otra parte: la humanidad ha progresado por metáforas, aunque no todas son tan potentes como las de Heber. En fin. Hay que ir con cuidado. Se me caen las cosas, tropiezo, me corto con un papel, se me cierran los archivos al mover esta carpetica: lo táctil se resiste, lo analógico pincha y resbala y corta y rasga y pesa. En fin. La prisa atora y la premura yerra, los números bailan, las letras crujen, las cifras zozobran y el excel torea.

Tardes de julio gloriosas, el Pilar está fresco ¡y no cobran! Y la Virgen escucha sin límites. Lo veloz no quita lo valiente y lo precario antes bien aguza la plegaria. Ah, que el pedir no exime del mazo dando, pom pom pom. Pedir por seres queridos y conocidos y allegados quita el sopor y disminuye la egocitosis. En fin. Ya pasó el día más largo. El cable de los auriculares se lía tanto como lejos están los cascos inalámbricos, no entiendo este texto, ni este, ni este... con gafas tampoco, ah, que son las de realidad aumentada… pero no sirven para descifrar textos… el cerebro no para quieto, el guasapeo no deja de tintinear, varios móviles, mensajes antiguos, de cuando el Big Bang ¡o antes! La ley prohíbe llamar a vender sin piedad pero llaman igual. En fin, Heber, adelante con todo.

