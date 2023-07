Entre virtudes tan necesarias como la bondad, la honestidad, la gratitud, la lealtad, la humildad y la paciencia, la amistad también sale en la larga y variable lista de los valores humanos. La amistad precisa de un conjunto de virtudes que incluye todas las que he nombrado y alguna más, como la generosidad y la empatía.

Estábamos cenando unos cuantos amigos al aire libre cuando me llegó la noticia de que José Luis Melero había sido galardonado con el premio Heraldo a los Valores Humanos. Tengo la suerte de poder considerarme amiga suya desde hace muchos años. Suelo encontrármelo por el Casco Viejo, por donde callejeamos muchas mañanas como ‘flaneurs’ enamorados de nuestra ciudad, y siempre cogemos un capazo en el que no faltan las risas. Las penas las bordeamos o las esquivamos la mayoría de las veces porque a los amigos no hay que entristecerlos si no es por causa mayor. Eso quiere decir que alguna vez sí que he llorado en su hombro y él se ha hecho cargo de mi pena y luego ha pensado en ella. Pues como decía Baltasar Gracián "la amistad multiplica los bienes y reparte los males".

Esa noche el ambiente estaba un poco electrizado en nuestra terraza porque la política se había colado en la conversación y la dialéctica podía acabar en discusión. De madrugada salí a la era buscando en el cielo nocturno un poco de sosiego. Aunque era ya muy tarde le envié un mensaje a mi amigo Melero en el que le decía que los valores humanos nunca estarán tan bien representados como en su persona. Eres un sol, respondió al minuto. Me hizo sonreír. La luna brillaba con rabia.

