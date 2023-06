La inflación, por debajo del 2%

Dos años después de que el precio de la luz empezase a subir y la escasez de componentes tensionase la cadena de suministros, la española es la primera gran economía de la moneda única en llevar el IPC por debajo del 2%, el ansiado objetivo de inflación establecido por el Banco Central Europeo para el conjunto de la zona del euro.

La inflación interanual se situó en junio en el 1,9%, según el dato adelantado por el INE. La crisis inflacionista entra, pues, en una nueva fase en España. No obstante, este dato positivo debe tomarse con prudencia porque hay productos, como los alimentos, que siguen costando mucho más dinero que hace un año. Además, la subyacente, aquella que no tiene en cuenta los alimentos frescos y la energía, sigue alta: aunque se moderó por cuarto mes consecutivo, fue del 5,9%. Las autoridades monetarias deben redoblar esfuerzos para que esta inflación subyacente no se incruste en la economía.

Las causas de esta caída son la moderación de los precios de los carburantes, de la electricidad y de los alimentos, ya que subieron menos que en junio del año pasado. En este freno de los precios, también tiene buena parte de influencia el efecto estadístico, ya que el dato interanual se compara con la tasa de inflación de junio del año pasado, cuando estaba en niveles muy elevados. Sea como fuere, España se mantiene como uno de los grandes países de la UE con la inflación más baja, lo que genera ganancia de competitividad y cuota de mercado para las empresas hispanas.

La otra cara de un escenario de clara desaceleración de la inflación es la de los precios de los alimentos, que siguen muy altos. El elevado coste de la cesta de la compra castiga especialmente los bolsillos de los más vulnerables. Además, muchas familias siguen teniendo dificultades para pagar sus hipotecas, especialmente por la subida de tipos de interés.