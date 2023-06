Nadie sabe nada, nadie entiende nada, pero es fácil inventarlo todo y así las cosas encajan por fin y las realidades más o menos soñadas o rebotadas de otros sueños acaban por confluir y desembocan en un solo sentido del que nadie entiende nada y nadie sabe nada pero es fácil ir descubriendo todo y así las cosas concuerdan por fin y las realidades palpables y las evidencias matemáticas acaban por coincidir en una trama de consenso común más o menos aceptada por casi todos aunque siempre hay disidentes y quizá heterodoxos que no comulgan con ruedas de tractor y nadie sabe nada y nadie entiende nada pero surgen mitos y referencias diversas que al juntarse a veces se armonizan unos con otras y propician nuevos sentidos que desembocan en paradigmas que dan forma y sustento a una época aunque nadie sepa nada y nadie entienda gran cosa lo que sobrevive de cada etapa se va acumulando y las fórmulas se pulen como las piedras del Cinca y quedan así como huevos prehistóricos o hitos ya más o menos permanentes hasta que nuevas conjeturas y posteriores experimentos sajan lo impenetrable y con otros ingenios el saber ahonda y hasta llega tan lejos que atisba el pasado remoto y aún las entrañas inverosímiles de la energía que ya anticiparon los griegos hasta que llega un punto en el que teorías asombrosas que describen la realidad y funcionan en la práctica vuelven a no coincidir incluso a ser incompatibles o quizá es que nadie sabe nada ni entiende nada pero qué bonito es todo así que no dejen de investigar y gracias.