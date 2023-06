Libros o pantallas

Al terminar un nuevo curso escolar acabamos de conocer dos informes sobre nuestro sistema educativo que parece necesario no solo conocer sino debatir. El primero es un informe de la OCDE el que ha propuesto cinco acciones para mejorar.

Entre otras, propone identificar los centros educativos socioeconómicamente desfavorecidos, concentrar abundantes recursos en ellos, premiar a los docentes que los elijan y ampliar el horario de permanencia en la escuela del alumnado vulnerable. No son propuestas que nos sorprendan. Ahora bien, me gustaría destacar una de sus afirmaciones: "No existe una definición ni una medición comunes a nivel de todo el país que permita saber qué convierte a un centro educativo en vulnerable", y las diferentes interpretaciones territoriales "ponen en peligro la asignación equitativa de los recursos a los centros en las distintas zonas del país". Si le añadimos otras de sus afirmaciones: "se echa en falta más evaluación de las políticas educativas, más colaboración entre las comunidades y el Ministerio, y un mayor intercambio de información sobre aquello que da resultado y aquello que no". Nuestro modelo competencial, de acuerdo con nuestra Constitución, en sus artículos 148 y 149, incluye como competencias exclusivas del Estado: "La regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales". Por lo tanto, la coordinación se convierte en una necesidad a la que se da respuesta por medio de diversos mecanismos. Y a tenor de este análisis de la OCDE parece que está fallando y resulta muy preocupante.

El segundo, el Informe PIRLS, es un estudio internacional sobre el rendimiento en lectura en niños de 9 a 10 años. Los alumnos españoles de 4º de Primaria, 9 años, han empeorado 7 puntos, hasta los 521. España se sitúa en el puesto 21, junto con Nueva Zelanda, en esta quinta edición del estudio. El informe ha revelado que dos tercios de los países que han participado han registrado un descenso en rendimiento medio en lectura ente 2016 y 2021. Lo que sugiere que la pandemia ha tenido un impacto negativo generalizado.

La receta de Suecia para no convertir a los escolares de hoy en los analfabetos

funcionales del mañana es más lectura pasando páginas de papel

con los dedos en lugar de utilizar el ratón



"Más libros y menos pantallas". Eso propone Lotta Edholm, ministra de educación de Suecia, tras llegar a la conclusión de que su país afronta un serio riesgo de convertir a los escolares de hoy en los analfabetos funcionales del mañana. La receta para evitarlo: más lectura pasando páginas de papel con los dedos en lugar de utilizar el ratón. La ministra no niega el aprendizaje de la competencia digital de los niños, no elimina las pantallas, pero no va a invertir más en la tecnología y pone el énfasis en el papel. Al dar a conocer esta noticia en un periódico español me sorprendió la respuesta de los lectores. Más del 97% eran partidarios de volver en nuestro país a los libros de texto. Esta propuesta sueca se aleja de la apuesta que en estos momentos realizan países como España.

Si hay un lugar que siempre he valorado y me ha parecido imprescindible en un centro educativo es el club de lectura. Es una de las múltiples caras de las bibliotecas escolares, un instrumento que se encuentra en recesión pese a su potencial educativo. Según la estadística oficial, entre el curso 2015-2016 y el 2019-2020 (con datos anteriores a la pandemia) el porcentaje de centros que conservaban sus bibliotecas abiertas cayó cinco puntos. Si ponemos en relación estos datos con los publicados por el informe PIRLS comprenderemos la seria advertencia que se cierne sobre nuestro sistema educativo al mostrar un retroceso general de la habilidad lectora. Los datos más bajos son los de Madrid y Cataluña, y justamente esta comunidad también es la que más bibliotecas escolares en funcionamiento ha perdido en los últimos años. Por el contrario, las mejores se encuentran en Asturias y Galicia, que están a la vez entre las que mayor nivel de comprensión lectora presentan. PIRLS ha situado a los niños asturianos por encima de los finlandeses. Y en PISA, otra prueba internacional, que se realiza al finalizar la ESO, tanto Asturias como Galicia superan el promedio de la UE y de la OCDE, cuando España está por debajo. Para animarles a leer estas vacaciones, comparto una reflexión de Carlo Ginzburg de cómo entiende la lectura. Es como un juego de cajas chinas: "A través de un libro se leen otros y se recuerdan muchos otros".

