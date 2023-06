¿Una investidura ‘gratis et amore’?

Si el día en que el pleno de las Cortes de Aragón decida sobre la investidura de Jorge Azcón los siete diputados de Vox votan ‘no’, Azcón no será presidente. Y hay que tener en cuenta, porque a veces se olvida al hacer cábalas, que votar no a Azcón no significa votar a favor de Lambán ni de ninguna otra persona.

En la investidura del presidente del gobierno aragonés, a diferencia de lo que ocurre con la elección de alcaldes, no se elige entre dos o más candidatos, sino que simplemente las Cortes deciden si aceptan o no la candidatura propuesta. Naturalmente, si la investidura de Azcón fracasase podría postularse un nuevo aspirante, por ejemplo Javier Lambán, pero Vox podría asimismo frustrar su investidura, con la misma facilidad y con más razones que en el caso de la de Azcón. Lo que ocurriría entonces es que la legislatura quedaría bloqueada ante la imposibilidad de formar gobierno y, transcurridos dos meses desde la constitución de la cámara, es decir, allá por el 23 de agosto, se convocarían nuevas elecciones.

De todas todas, si Azcón quiere ser presidente necesita que los de Vox le den permiso, es decir, que al menos se abstengan en la votación de investidura. Y el líder del PP quiere que lo hagan sin contraprestación, ‘gratis et amore’: sin darles a cambio ningún cargo ni asumir ninguna de sus líneas políticas. Es una apuesta difícil, porque hacerle ascos a Vox y considerarlo un socio inaceptable y, al mismo tiempo, pedirle que te haga presidente no parece una buena oferta. Y los de Abascal no pueden presentarse a las elecciones generales del 23 de julio diciéndole a su gente, "votadnos a nosotros que así haremos presidente a Feijóo sin pedir nada a cambio". Para ese viaje sobraría Vox. Y muchos pueden pensar que efectivamente sobra, pero seguro que en Vox lo verán de otra manera.

Así que pienso que la única palanca de Azcón para conseguir esa abstención que necesita sería el miedo de Vox a que una repetición de las elecciones, apareciendo como responsable del bloqueo político, pudiera desinflar sus resultados del 28-M. ¿Funcionará?

