Perspectivas menos malas

Los embalses de la cuenca del Ebro siguen estando por debajo de la reserva habitual en esta época del año, pero las últimas lluvias han permitido que, después de meses de pérdidas, la tendencia sea ascendente por primera vez en mucho tiempo.

Los grandes pantanos del Pirineo tienen todavía mucho espacio disponible puesto que ya partían de un volumen mínimo al inicio de la primavera, que finalmente ha sido la más cálida y seca desde 1961 en la Comunidad aragonesa. Además, en estos meses la demanda ha sido muy elevada debido a la campaña de riego y a que las aportaciones han sido mínimas. Sin embargo, el agua caída estas últimas semanas, aunque haya sido de forma irregular, ha permitido, por ejemplo, que Yesa mantenga un nivel de almacenamiento del 58%. A cambio, Canelles sigue sin pasar del 15%. Al comenzar un verano que será más caluroso que la media, es imprescindible intensificar los planes de ahorro y uso más eficiente del agua disponible.

El déficit de lluvias acumulado en Aragón es de tal calibre que las últimas precipitaciones, aunque abundantes en algunas comarcas, no logran revertir ni mucho menos la preocupante situación de sequía que viven varias cuencas, tanto de la Comunidad como del resto del país. Además, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé que el verano que acaba de comenzar será más cálido que la media, aunque con más tormentas de lo que es habitual para estas fechas. Las últimas lluvias caídas no deben llevar, pues, a la complacencia. Toda España sigue tenido ante sí la tarea de planificar e implementar políticas que aseguren una provisión de agua suficiente y de calidad. La ciudadanía, en general, tiene que muchas más consciente del valor del agua para no sobreexplotarla porque las sequías, según anuncian los científicos, serán más pertinaces en los próximos años.