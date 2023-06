Lambán versus Alegría

Javier Lambán ha tenido dos grandes obsesiones y quizá no por este orden: jugar al fútbol como el teutón Netzer y destronar a Pilar Alegría.

De la primera guarda una fotocopia de una noticia de HERALDO en su despacho del Pignatelli de la que las crónicas de su reunión con Jorge Azcón nada han dicho, pero que se retrotrae a su flamante fichaje por los juveniles del Real Zaragoza a principios de los años setenta. De la segunda no hacen falta fotocopias ni recuerdos nostálgicos: la crónica de su animadversión política ni siquiera es necesario refrescarla: para el líder de los socialistas aragonesas, la ministra le traicionó cuando le dobló el brazo para apostar por una candidatura a su medida en las elecciones municipales de 2019. Desde entonces, Lambán no ha disimulado públicamente su resabio con Alegría mientras la carrera política de esta se disparaba de la mano de Pedro Sánchez para pasar de concejal en la oposición a delegada del Gobierno y ministra de Educación en poco más de un año. Primera ministra de Aragón en la historia, Alegría tendrá ahora que desplegar una campaña electoral como cabeza de lista al Congreso por Zaragoza enfrentándose a la ola ganadora del Partido Popular, a la crisis abierta por su designación y a la pública oposición de Javier Lambán, un escenario soñado por los populares aragoneses, que engrasan su segunda campaña consecutiva sin obligarse a un esfuerzo extra para convencer al elector, que no está para que nadie le suba aún más la temperatura de la papeleta un 23 de julio.