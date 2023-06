Sin tener todavía uso de razón, tus padres ya te enseñaron a hablar a base de repetirte una advertencia: "No corras, que te caerás". En la escuela te acogieron con un aviso: "Siéntate". Tu primera profesora te enseñó que Pinocho era el ejemplo del niño que se desviaba del "buen camino".

Creciste escuchando a Serrat: "Niño, deja ya de joder con la pelota. Niño, que eso no se dice, que eso no se hace, que eso no se toca". En la adolescencia, el colegio te impuso el "cállense todos inmediatamente". Y, al fin, cuando llegaste a la universidad y descubriste la libertad, la injusticia y la política, en casa te lo pusieron muy claro: "Hijo, tú no te metas".

Desde entonces has sido disciplinado, obediente, ordenado… Y, de repente, hoy lees en el periódico que ha comenzado en Moscú el juicio contra Oleg Orlov, figura esencial de la lucha por la dignidad y la memoria en Rusia. A sus 70 años, el activista está acusado de haber criticado en internet la invasión de Ucrania. Se enfrenta a tres años de prisión. "Todo saldrá bien", ha asegurado, sonriendo, al llegar a la sala del tribunal. "Soy un defensor de los derechos humanos. Me dicen que es mejor callar, pero toda mi vida y mi posición siempre me han obligado y me obligan a no hacerlo", ha afirmado.

Te acuerdas de tu juventud e intuyes que la madre de Oleg Orlov no le martilleó con aquel protector "sobre todo, hijo, tú no te metas". O, al menos, él no le ha hecho caso. Tú siempre has sido una dócil oveja, pero al menos una vez en la vida te habría gustado ser también un lobo estepario.

