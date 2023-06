Mirar y ser visto

veinticinco años se cumplen del estreno mundial de ‘El show de Truman’, la película de Peter Weir que allá por 1998 removió conciencias y fue un terremoto para los medios de comunicación.

Aquel sismo –o acaso tembloroso miedo– duró más bien poco porque un año después se llegó a la televisión de Países Bajos ‘Big Brother’ y, desde entonces, la telerrealidad ha sido un torrente que no ha cesado.

Hasta entonces yo odiaba al histriónico Jim Carrey y es curioso que, después, este cambio de registro le facilitó ser protagonista de dos de mis películas preferidas: ‘Eternal Sunshine of the Spotless Mind' (fatalmente traducida como ‘Olvídate de mí’) y ‘Man on the moon’, basada en el excepcional Andy Kaufman.

Cuando se estrenó ‘El show de Truman’, yo cursaba estudios en una universidad católica y no fueron pocas las clases de epistemología o antropología (no recuerdo ya qué asignatura) en las que nos invitaron a reflexionar sobre la irrealidad y el clásico ‘hasta qué punto somos libres’. Estas disquisiciones se repetirían un año después con ‘Matrix’, con Neo y con su duda acerca de la pastilla roja o la azul. Supongo que en las siguientes décadas habrán sido muchos otros títulos los que hayan dado pie a plantearse cuestiones metafísicas como si nuestras vidas están preconducidas en cierta dirección o si tenemos capacidad real de elegir y abandonar, incluso, la disidencia controlada. Una buena película, incluso un cuarto de siglo después, no nos da la respuesta, pero es seguro que ‘La isla de las tentaciones’, tampoco.

