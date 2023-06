¿Quién ha sido?

Quién ha dinamitado la presa de Kajovka? No se sabe. Hay mil teorías para explicar que han tenido que ser los rusos y otras mil para argumentar que seguro que han sido los ucranianos. Pero por el momento no lo sabemos.

Lo más fácil, claro, es pensar que ha sido Putin, que a fin de cuentas es quien se ha ganado a pulso el papel de villano. Él ha invadido Ucrania contra todo derecho, ha intentado someter a su férula a un país independiente y soberano, sus tropas han matado y torturado a prisioneros y civiles, ha bombardeado ciudades y refugios... ¿Qué tendría de extraño que hubiese decidido destruir una presa, liberar de golpe el agua de un embalse para causar más daño? Por otro lado, que los ucranianos tengan, sin ninguna duda, la razón en esta guerra no significa que no estén cometiendo sus propias tropelías, aunque aquí no nos enteremos o prefiramos pasarlas por alto.

Precisamente, una investigación de ‘The Washington Post’, de la que ayer daba cuenta HERALDO, deja bastante claro, con un alto grado de certeza, que fue Ucrania quien, en septiembre del año pasado, hizo estallar las tuberías que por el mar Báltico llevaban el gas natural ruso a Alemania. Y algunos gobiernos occidentales, incluyendo el de Biden, sabían de antemano lo que iban a hacer los ucranianos y ni lo impidieron ni han dicho después ni media palabra de reproche. La destrucción de los gasoductos Nord Stream agravó la crisis energética en Europa, pero quizás haya servido para acelerar el desenganche europeo respecto al gas de Putin, que no es mala cosa. La guerra es siempre un asunto turbio y cruel, y a veces los buenos tienen que hacer cosas malas, lo decía Smiley, el agente secreto de John Le Carré. ¿Quién ha volado la presa de Kajovka? No se sabe.

