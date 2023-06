Desde hace ocho años existe en Aragón una Dirección General de Política Lingüística. Su misión es cumplir con uno de los preceptos del Estatuto de autonomía: la protección y promoción de las lenguas y modalidades lingüísticas propias de Aragón.

A su frente ha estado José Ignacio López Susín, un hombre inmensamente trabajador, sereno y tranquilo, amigo de la persuasión y enemigo de las broncas. Con un reducidísimo equipo y medios, ha conseguido que nuestro gobierno desarrolle una labor destacada, una de cuyas principales virtudes ha sido no crear polémicas ni conflictos. En un mundo en el que, lamentablemente, este tema está tan politizado, es notable que en Aragón no haya generado divisiones ni problemas. La dirección general ha trabajado para conseguir la normalización social de las dos lenguas minoritarias, para lo que ha firmado convenios con comarcas y ayuntamientos, apoyando las iniciativas que han surgido desde abajo. Ha fomentado la investigación, creando una cátedra con la Universidad de Zaragoza. Ha apoyado la existencia de asignaturas voluntarias y optativas en todos los niveles educativos, incrementándose sustancialmente el número de alumnos que las cursaban. En definitiva, ha conseguido hacer normal y natural para todos lo que en las zonas en las que se habla aragonés o catalán también lo es. Ahora que toca cambio de gobierno, esperamos que los nuevos gestores profundicen en estas líneas, demostrando que el cumplimiento del mandato estatutario no depende del signo del gobierno, sino que es tarea de todos.