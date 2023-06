La investidura y la ley de la gravedad

Jorge Azcón le pide a su archirrival, Javier Lambán, que, por el alma de la abuela, lo haga presidente del Gobierno de Aragón. Y Lambán le contesta que verdes las han segado. Se comprende.

Cierto es que en una ocasión, en octubre de 2016, la abstención de 68 diputados del PSOE en el Congreso permitió la investidura de un presidente del Gobierno del PP, Mariano Rajoy. Pero en aquel momento España se encontraba en una emergencia nacional, con un gobierno en funciones desde hacía casi un año, a punto de repetir las elecciones por tercera vez sin que se vislumbrara otra opción de gobernabilidad. Ahora mismo, en Aragón ni siquiera se han constituido todavía las nuevas Cortes; queda mucha tela que cortar. Y si llegase a encallar la formación de gobierno, sería una emergencia regional, que no es lo mismo.

El permiso de Vox es condición necesaria para que Jorge Azcón sea presidente

Así que Lambán no dejará de aplicar el dicho: frente al vicio de pedir, la virtud de no dar. En todo caso, Jorge Azcón, como cualquiera que conozca un poco la política aragonesa y sepa sumar y restar, sabe perfectamente que sin el permiso de Vox no será presidente. Si Vox vota sí a su investidura, eso le basta. Pero si no, necesita que Vox al menos le dé permiso, que se abstenga, además de contar con el voto de algún otro diputado, tal vez el del PAR. El permiso de Vox no es condición suficiente, pero sí necesaria para que Azcón sea presidente. De modo que puede darle vueltas a la perdiz todo lo que quiera, hasta el 23 de julio por ejemplo, hasta dejarla turulata. Pero las cosas al final caerán por su propio peso. Y si no, por la ley de la gravedad.

