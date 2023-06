Monetizar el talento

Hace ahora 12 años me tocó moderar una mesa de trabajo –cultureta, señores de las líneas verdes de Huesca: lagarto, lagarto– en el festival Primavera Sound. Se hablaba de industrias culturales y de la viabilidad de los esfuerzos románticos en la música.

La experiencia me dejó un par de posos: la incomprensible maldición de Nick Cave cuando nos quedamos colgados seis fulanos (él era el más inquieto e inquietante) en el ascensor de su hotel y una frase de Camilo Lara, señor con poncho que da conciertos maravillosos bajo el apelativo de Instituto Mexicano del Sonido. Lara, que habló de la monetización del talento para que el artista –el cultureta, el fantoche, el bulto sospechoso de la sociedad bienpensante de líneas verdes– no tuviera que explicar siempre a los preguntones cuál era su oficio real. Esos preguntones que vienen con sonrisa beatífica y acompañan su cuestionamiento con un "yo también tocaba la guitarra en la uni, pero ya no tengo tiempo" o "estuve en el grupo de teatro de mi colegio, pero vaya", como diciendo que su ocupación actual es mucho más decente y vital. Lara, tipo práctico, trabaja duramente para que su pasión, su divertimento, sea también sustento. Este hombre cumplió años una vez en Zaragoza: fue en mitad del añorado Zaragoza Latina, ese programa municipal y multidisciplinar (harto cultureta, ojo) que gestionaba con elegancia Zona de Obras y que iba siempre al meollo del asunto. El año pasado, Instituto Mexicano del Sonido puso patas abajo el Vive Latino de Ranillas: un disfrutón que nos hizo disfrutar. Gracias.

