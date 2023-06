Capitalistas culturetas y progres despiadados

Unos cargan contra los "capitalistas despiadados"((Podemos) y otros embisten a los "culturetas progres"((Vox). Unos y otros se han construido a la medida sus estafermos para poder tirarles lanzadas a placer.

Pero no sé si caen en la cuenta, otros y unos, de que también hay capitalistas aficionados a la cultura. Y tampoco faltan progres provistos de abundante capital. Y, por supuesto, incluso tenemos ‘progres despiadados’.

Les gusten más o menos a los unos o a los otros, la sociedad necesita capitalistas y necesita culturetas. O, retirando los estigmas lingüísticos, digamos que la sociedad necesita a los empresarios y a los inversores y también le hacen falta artistas y escritores y actores, de cuyos éxitos no dejamos de presumir cuando nos conviene.

La sociedad española es, afortunadamente, muy variada, hay en ella de todo, como en botica. O como en la viña del Señor, que diría Asunción, mi abuela materna. Las sociedades modernas, complejas y aficionadas a la libertad son así, diversas y plurales. Y creo que a la mayoría eso nos gusta, aunque solo sea porque garantiza que haya un espacio de respeto para todos, también para nosotros mismos.

Por eso, lo malo de los políticos extremistas, vengan con aires voxistas o podemistas, es que da la impresión –y a lo peor es verdad– de que les gustaría anular a sectores enteros de la sociedad. Y eso no es posible, salvo estrategias de exterminio en las que no creo que nadie esté pensando. Y si fuera posible, no estaría bien.

