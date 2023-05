Cartas al director de HERALDO: Terminó la muerte y comenzó el olvido

Terminó la muerte y comenzó el olvido

Durante las últimas elecciones me ha sorprendido ver en la palestra mediática el retorno de ETA, por la inclusión de etarras en las listas de Bildu.

Me ha sorprendido, porque tras 23 años que llevo viviendo en Zaragoza tras huir de mi hogar en Euskadi con mi familia tras sufrir un atentado, he asistido a un lamentable espectáculo, entre lo macabro y lo obsceno, respecto a la política antiterrorista que realizaban gobiernos de todo signo hasta que ETA dejó de matar. ¿Terminó el problema con el fin de la actividad armada? No, terminó la muerte y comenzó el olvido. Una sociedad fracturada, con desplazados por todo el país, asesinatos sin juzgar y un clima político enrarecido donde Madrid parecía saber mejor lo que necesitaba Euskadi que los propios vascos, fuéramos desplazados por el terrorismo o no. En cuanto el terrorismo dejó de destrozar vidas, la preocupación descendió en la población. Dicho cambio me resultó lógico. Menos lógica me resulta la actitud que tuvieron partidos que permitieron la legalización de Bildu, así como los que criticaron dicha legalización pero no hicieron nada por revertirla teniendo mayoría absoluta. Miren, ya que no han tenido muy clara la legalidad de esta formación durante años de banalización del término ‘terrorismo’, homenajes a etarras, pintadas, y asesinatos sin investigar, ¿por qué no nos olvidan del todo? Probablemente su olvido sea mejor que esta humillación de recordarnos y olvidarnos a conveniencia. No sé, prometan cheques o herencias universales, participen en una carrera benéfica con sus candidatos, avalen el sistema de pensiones que va a saltar por los aires o, directamente, váyanse al cuerno con mucha educación. Para querernos así, no nos quieran. Dejen de señalar los votos de sangre con sus manos manchadas de fango con el que nos enterraron en el olvido.

Óscar Ibáñez Vicente. ZARAGOZA

Sin dinero para los libros de texto

Soy profesora de un Instituto de Educación Secundaria de Zaragoza. Ante el final de este curso, se nos plantea la posibilidad de cambiar a unos nuevos libros de texto que se ajusten a los currículos (contenidos) que plantea el Departamento de Educación. El curso pasado, debido a la tardanza en la publicación de los mismos, fue imposible. La sorpresa es que la partida económica que hay dispuesta para el banco de libros es muy baja y no se puede afrontar por parte de los centros. El departamento encargado de la gestión del banco de libros plantea continuar con los antiguos (en muchos casos ya no corresponden al actual currículo o están en mal estado, algunos con diez años de antigüedad) o que se trabaje con distintas ediciones (no todas ellas tienen los mismos contenidos). Solicito al Departamento de Educación, Cultura y Deporte que amplíe la partida económica destinada al banco de libros para garantizar una educación de calidad, no solo para los alumnos sino también para los docentes. Los usuarios de los mismos son miles de familias en Aragón que pueden encontrarse con un caos al inicio del nuevo curso. Ante tanta promesa electoral, bien podrían gestionar los fondos educativos de una forma coherente y adaptada a la realidad de las aulas aragonesas.

María Pilar Guillén Cásedas. ZARAGOZA

Faltas de ortografía

Soy profesor de Latín desde hace más de tres décadas, y debo confesar que hasta este curso nunca me había encontrado en 2º de Bachillerato con un alumnado que cometiera tantas incorrecciones sintácticas en la traducción de textos que en ocasiones no tiene sentido alguno (la falta de lógica matemática y el pésimo nivel que presenta en Lengua española pueden ser algunas causas), pero encima acompañadas de numerosas faltas de ortografía (la ausencia de tildes es otra batalla perdida) en un texto de apenas cuarenta palabras o en la explicación de un tema de Literatura latina de algo más de una carilla. Pongo solo algunos ejemplos que me he encontrado en producciones escritas: ‘alrrededor’, ‘sobretodo’, ‘antigüas’, ‘condució’, ‘Julio_cesar mando’, nombres propios en minúscula, como ‘roma’, ‘mediterráneo’, ‘salustio’... Es muy preocupante que este alumnado en tres meses vaya a cursar una carrera o ciclo superior con estas serias carencias. No es de extrañar que haya profesorado universitario que se escandalice del nivel que se encuentra allí.

Félix Gay Sánchez. BARBASTRO

Pero no así

Aparece en un diario una entrevista a D. Carlos Martí, portavoz de la plataforma Vientos de Futuro, quien replica al Sr. Sorogoyen, director de la película ‘As Bestas’, por su afirmación de que «eólica sí, pero no así», y cuestiona: «¿Entonces, cómo y dónde?». En Aragón tenemos una especial sensibilidad al respecto y podemos contestar. ¿Cómo? Con una regulación absoluta, imprescindible e inmediata. ¿Dónde? Lo más próximo al lugar de su demanda y su consumo, evitando, en principio, transporte, costes y otras repercusiones. Afirma el Sr. Martí: «Querer la energía eólica, pero que la pongan en otro sitio; no me parece ni solidario ni lógico». Desde Aragón podemos confirmar que a nosotros tampoco. Pero resulta que los territorios con mayor demanda –Cataluña, el País Vasco y Madrid– apenas tienen parques eólicos. Por tanto, de acuerdo en que tiene que haber una hoja de ruta sobre la producción, pero en justicia habrá que distribuir entre los territorios, según sus necesidades, pues actualmente cinco comunidades –las dos Castillas, Andalucía, Galicia y Aragón– producen el 80% del total nacional. No me parece ni lógico ni solidario.

Félix Bernal Abad. ZARAGOZA

Promesas a mansalva

Es el gran día. Nos despertaremos en una autonomía nueva: ¡qué digo, autonomía, en un mundo nuevo! Es un clamor diario de los políticos prometiendo la luna a todos los ciudadanos. Todos los partido prometen: viviendas (tantas, que hay para todos), salarios, educación, sanidad, parques, transportes, campos de fútbol, etc.; y sobre todo, menos impuestos. Si uno propone dos, el rival cuatro. No importan las ideas ni las personas, todos los candidatos, siempre sonrientes, ofrecen, prometen y nos halagan. Los ciudadanos, asombrados por lo felices que seremos a partir ahora, dudamos de todos y de todo. Sería interesante, para evitar tanto exceso verbal, que se crease una comisión ciudadana para comprobar el cumplimiento de todas las promesas. Quien no cumpla, inhabilitado indefinidamente. Esto nunca será posible. Las palabras suenan bonitas, las intenciones alegres y las ofertas imposibles. La política ha tomado un camino de populismo y promesas demagógicas, siempre encaminadas a convencer al ciudadano y usadas como instrumento de la ambición política. Pero esto acabará perjudicando a la democracia y a la sociedad.

Jesús Añaños Vinué. ZARAGOZA

Las cartas al director no deben exceder de 20 líneas (1.500 caracteres) y han de incluir la identificación completa del autor (nombre, apellidos, DNI, dirección y teléfono). HERALDO se reserva el derecho de extractarlas y publicarlas debidamente firmadas.

cartas@heraldo.es