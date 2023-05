Cartas al director de HERALDO: La política y lo que les interesa a los políticos

La política y lo que les interesa a los políticos

Uno de estos días de campaña electoral abrí el buzón y me encontré con algo insólito. Cuatro partidos que pedían mi voto, uno de ellos, el rico, por duplicado, carta para las Cortes y carta para el Ayuntamiento; otro que se presenta a través de la candidata a las Cortes que no deja opinar al candidato a la alcaldía y que da por sentado que si estoy leyendo la carta es porque soy de los suyos, si no lo fuera no la habría abierto, y los otros dos utilizando la lógica, un solo coste, mismo resultado.

Soy consciente de que los políticos están ahí por su interés, nunca nuestro interés. Pienso que si en España hay tantos partidos políticos es porque les interesa a quienes están metidos en política. Hoy podría estar en el Congreso un diputado del Partido del Pueblo Canario Indígena, y en el caso de que su voto decidiera la política nacional podría solicitar que le construyeran una autopista de Huelva a Las Palmas para no tener que ir en avión; eso sí, la autopista, elevada lo suficiente para dejar que los barcos, sobre todo los cruceros, puedan seguir navegando a sus anchas. Si esta utopía no es válida por absurda dejemos a los políticos que la hagan posible. En las democracias estables el bipartidismo es la única posibilidad lógica, en España la lógica no da beneficios y los políticos buscan su beneficio, nunca el nuestro. Fragmentando las instituciones se aseguran más tiempo en la silla y eso es lo único que cuenta. Bildu, Esquerra, Teruel Existe y otros muchos solo están ahí por lo mismo, yo te ayudo tú me ayudas y los dos contentos. Luego pasa lo que pasa, me ayudan quienes hace cuatro días asesinaban y hay que olvidarlo porque ya no matan, pero se sigue hurgando en la Guerra Civil de hace 80 años para que quede claro que unos mataban con saña y los otros mataban solo para defenderse. Lo dicho, intereses políticos, no del pueblo.

Pedro Calvet Gutiérrez. ZARAGOZA

Servicio deficiente

Quiero expresar mi malestar por el deterioro del servicio dado por los autobuses urbanos de Zaragoza. En concreto, desde que se alargó la línea 21, he remitido una queja semanal a la empresa Avanza y otra al Ayuntamiento. A día de hoy todavía no se han puesto soluciones. El problema es que, desde la modificación de la línea, es habitual que esperemos entre 15 y 25 minutos a un autobús que antes tenía una frecuencia de 7 u 8 minutos, incumpliendo en la mayoría de los casos los horarios establecidos en su propia web. Por otra parte, las marquesinas van locas, marcando tiempos absurdos, que no se corresponden con la realidad, y en el peor de los casos ni siquiera funcionan. Hoy mismo, en una de las paradas la gente ha entrado muy cabreada por un retraso más. Ese cabreo lo pagan los conductores, cuyo gremio es ya uno de los más despreciados de Zaragoza, y se lo han ganado a pulso, más aún si tenemos en cuenta los casi dos años de huelga que han puesto a la ciudad en jaque. Es lamentable que una ciudad como Zaragoza (cuarta ciudad de España) tenga que sufrir un transporte público tan incompetente. En cualquier ciudad europea (y he vivido en unas cuantas) esta situación sería inaceptable. Al final tendremos que volver a usar nuestros coches colapsando más la ciudad y aumentando emisiones. ¿Esto es lo que quiere nuestro Ayuntamiento?

Alberto Milián Lahoz. ZARAGOZA

Promesas al viento

En los días próximos a las elecciones, los políticos prometen todo tipo de incentivos, en la mayoría de las ocasiones de difícil cumplimiento. El que más llama la atención es el actual presidente. Promete viviendas casi para todos, 200.000, cuando durante más de diez años se han construido en España menos de 90.000, y además les avalará el 20% a los jóvenes. Quiere digitalizar la Justicia, ¿por qué no lo ha hecho en estos años, cuando es una cuestión fundamental? El número de prebendas –guardería gratis, más becas, autobuses y trenes subvencionados, Interrail para jóvenes, cine para mayores, quitar el copago de medicamentos, millones para recuperar científicos, más millones para la España vaciada, los famosos 400 euros para ‘cultura’ a los que cumplan 18, etc. Harían falta varios periódicos enteros para explicar lo que el presidente ha prometido para buscar los votos perdidos. Pero la pregunta del millón es: ¿de dónde va a salir el dinero, con una deuda de más del 130% del PIB? En fin, palabras que seguramente en su inmensa mayoría se las llevará el viento.

Antonio Retortillo Sorolla. ZARAGOZA

Trabajadores extranjeros

El ministro Escribá prosigue en la misma línea que cuando era presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), y consecuente con la necesidad de trabajadores extranjeros en el mercado laboral español. De hecho, en una comparecencia que realizó el 18 de diciembre de 2018 en la Comisión Especial del Senado sobre la Evolución Demográfica en España, si atendemos a las recomendaciones del organismo que presidía antes de ser ministro, estimó «que el flujo de entradas netas de inmigrantes para el periodo 2018-2050 un promedio de 270.000 entradas cada año, acercando el ‘stock’ de inmigrantes al de los países de nuestro entorno, bajo el supuesto de preservación de un marco regulatorio favorable a la inmigración y socialmente asimilable». Bajo este promedio, Aragón necesita unos 8.000 trabajadores extranjeros cada año que cubran la necesidades de su mercado laboral en sectores concretos, como el de servicios o en la agricultura o la construcción, o en el de procesado de cárnicas, sector estratégico para Aragón, donde en su proceso o etapa productiva estas personas superan con creces su representatividad en la sociedad aragonesa (entorno a un 14%), superando el 50%.

En momentos difíciles

En estos momentos de dolor tras el fallecimiento de nuestra madre y esposa Carmen Bestué Salinas, queremos agradecer la ayuda y el apoyo de la Unidad de Oncología del Hospital de Barbastro, y también, dar las gracias al Equipo de Cuidados Paliativos del Hospital San Juan de Dios de Zaragoza y al servicio de Atención Primaria del Centro de Salud de Graus, por el excelente trato, la amabilidad, y la profesionalidad con la que fuimos tratados durante la enfermedad de nuestra madre. Un abrazo eterno para todos los que nos acompañasteis en el día de su funeral, amigos, compañeros de trabajo y conocidos que estuvisteis en este difícil momento junto a nosotros y nuestra gran familia. Gracias por todos los gestos de cariño, las muestras de acompañamiento y los pésames recibidos. Para todos vosotros, nuestro más eterno y sincero agradecimiento.

Begoña Gairín Bestué, en nombre de la familia Gairín Bestué. GRAUS

