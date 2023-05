Dos campañas

Han sido dos estrategias electorales distintas y que, a pesar de incluirse en la relación cruzada de nueve partidos con posibilidades de alcanzar la Aljafería, han terminado por marcar la campaña. La forma como PSOE y PP han entendido que tenían que discurrir estas semanas surgió prefijada por su también diferente punto de partida.

Dos modelos enfrentados, algo propio del bipartidismo, que han terminado por encontrarse en un final agrio apoyado en los datos de los ‘tracking’ de las encuestas, que no han permitido dibujar con claridad el resultado de los comicios.

La defensa de su condición de presidente ha llevado a Javier Lambán (PSOE) a desplegar una campaña electoral asentada en el relato de su acción de gobierno. Empeñado en mostrarse como barón socialista, distante de Pedro Sánchez, ha ceñido su preocupación al hecho de impedir que el debate nacional se colase en Aragón. Con una única visita de Sánchez a Zaragoza, Lambán ha construido una campaña alejada de riesgos y promesas excesivas, donde el rechazo a debatir con Jorge Azcón (PP), considerándolo un candidato menor y sin conocimiento de la Comunidad, encajaba con su deseo de trasladar la imagen de un presidente sin rivales políticos.

La campaña electoral descrita por PSOE y PP ha estado definida por dos estrategias bien distintas.

Pese a todo, estrategia y realidad no han terminado de casar. Su deseo de acortar la campaña, respaldado por una rutina de supuesta normalidad, se vio alterado en los primeros días por la polémica sobre las candidaturas de Bildu y, en este último tramo, por las denuncias de la compra de votos por correo en Melilla y Andalucía. Que el elector se centrase en exclusiva en Aragón, expresándose ajeno a la política nacional, en especial cuando el PP ha pretendido la conversión de estas autonómicas y municipales en unas plebiscitarias, era algo muy complicado de lograr. El generoso consumo en Aragón de estas informaciones, también causado por la existencia de un hueco informativo que el PSOE no ha ocupado al eludir los grandes asuntos de la Comunidad, ha trasladado una cierta sensación de falta de movilización en la candidatura.

La estrategia del PP, por su parte, ha pasado por permitir la entrada de los vientos nacionales. Las repetidas visitas de Alberto Núñez Feijóo a la Comunidad son el claro reflejo de este deseo y de la importancia que tiene Aragón para los populares. Pintar un mapa autonómico de azul, con Aragón como destacada pieza arrebatada al PSOE, es uno de los pasos previos que Génova entiende como necesarios para alcanzar la Moncloa. Bajo esta pretensión, Azcón comenzó una campaña temprana en la que, sin abandonar su papel de alcalde de Zaragoza, buscó incorporar al debate una relación de temas autonómicos que creía que podían aportarle rédito electoral. Elevando el tono a medida que discurrían los días, su condición de aspirante le ha llevado a construir un argumentario político empeñado en lograr tanto el desmontaje de las líneas estratégicas del PSOE como la reacción de Lambán. La tramitación administrativa de los parques eólicos o el transporte sanitario urgente han sido, por tan solo citar un par de ejemplos, ejes de un final de campaña que han sostenido la tensión en su posible votante.

Cada una de estas formaciones partía de posiciones también diferentes, algo que se ha podido descubrir con nitidez en estas últimas semanas

Azcón, igualmente, ha buscado romper la relación que fija a PP y Vox como vasos comunicantes en la intención de voto. Al margen de las polémicas sostenidas con Lambán, habría buscado un espacio de centralidad que le conectase con los desencantados del PSOE, permitiendo, por extensión, que Vox construyera su campaña a la derecha del PP.

Hoy se conocerá el resultado de la aplicación de cada uno de estos diseños electorales, que, salvo sorpresas, no permitirá alcanzar en solitario una mayoría absoluta, abriéndose, en consecuencia, un nuevo periodo: el de las estrategias postelectorales.

