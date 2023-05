Tres días quedan

No se les está haciendo infinitamente larga? Me refiero a la campaña electoral, que –por suerte– va tocando a su fin, porque si durara unos días más acabaríamos escuchando a los políticos hablar de la reproducción de la mosca del vinagre o de la importancia de la huella psicofluvial en el arte de Mesopotamia.

Sé que esto es un grito en el desierto, que no me escucharán ni juntas ni juntos electorales, pero creo que la campañita de marras podría reducirse muy fácilmente tanto en su arranque como en su tramo final. Lo de la pegada de carteles es una reminiscencia que ya se ve añeja, caduca, ridícula, so pena de ser cero sostenible. Dejen de manchar el espacio público con carteles, cubos y rodillos cubiertos de cola, con los que –además– corren el riesgo de emular a Pepe Viyuela en su ‘gag’ de la escalera. También se me antoja 100% prescindible la jornada de reflexión porque –mañana podrán comprobarlo– todos hacen trampas. Vale que no piden el voto ‘ex profeso’, pero salen a pasear con doce cámaras, toman un vermú entre ‘flashazos’ y en algunos casos dan ganas de arrancarse los ojos al ver al aspirante de turno en sus quehaceres cotidianos en chándal o mallas.

Creo que con una semana de campaña sería suficiente. Los políticos concretarían más y los ciudadanos sufriríamos menos. El todopoderoso líder nacional tendría que elegir bien sus plazas y es probable que se redujera el abstencionismo, que muchos estadistas atribuyen al hartazgo y la sobreexposición de los candidatos. Del ahorro en gastos absurdos, ni hablamos...

