Cartas al director de HERALDO: Ágreda conmemora la historia

Ágreda conmemora la historia

A principios de mayo, nuestra querida vecina ciudad castellana de Ágreda ha vuelto a conmemorar el desposorio real entre la infanta Leonor de Castilla y el monarca aragonés Jaime I ‘el Conquistador’, que tuvo lugar un 6 de febrero de 1221.

Al día siguiente, don Jaime veló armas en la catedral de aquí, de Tarazona, y fue armado caballero. Es que él tenía sólo trece años. Su esposa, treinta. Desde que lo conocí, este hecho me ha fascinado por todo lo que tiene (o pudo tener) de importancia histórica, y por razones mitomaniacas. Y es que, señores, para un amante de los mitos, el que nuestro rey se casara con una sobrina de Ricardo Corazón de León siempre ha de parecerle algo legendario. Y si se es amante de la Historia, el que la princesa castellana fuera nieta de la todopoderosa y culta Leonor de Aquitania (la madre del monarca anglo-aquitano y de Leonor de Inglaterra, a su vez madre de recién casada y reina consorte de Castilla), pues aún ha de encontrarle mucho más valor, por los posibles beneficios para nuestra tierra. Amén de una hipotética unión peninsular en la que una Corona de Aragón, que entonces era tan pujante, quizás habría tenido más oportunidades de imponerse a Castilla y la que la historia de España se contaría en otra lengua... Sin embargo, el Conquistador de territorios también lo fue de muchas mujeres, más jóvenes y atractivas que la inteligente Leonor. Se divorció de ella para casarse con una húngara, doña Violante... Por favor, que don Guillermo Fatás nos explique la lógica de esa estrategia geopolítica. ¿Y la pobre Leonor de Castilla? Devuelta a su tierra natal y metida a monja en el monasterio de las Huelgas de Burgos. Me emocioné al ver la ropa con la que fue amortajada al inhumar su cadáver y que hoy en día se expone en el museo del traje medieval de dicho monasterio.

Carlos San Miguel Echeverría. TARAZONA

Abordar la crisis de los jóvenes

¿Por qué la juventud de hoy en día se siente más insatisfecha que la de antes? Me pregunto qué hemos hecho los mayores que cada vez hay más inseguridad en la sociedad y un gran pesimismo en el mundo actual. Creo que debe de haber varias respuestas para estas y otras preguntas similares y no querría caer en el tópico de pensar, como persona mayor que soy, que todo tiempo pasado fue mejor. Pero, ¿y si esto se debe a que a los jóvenes no se les ha preparado suficiente para la vida? Algunos psicólogos coinciden en pensar que tal vez haya una sobreprotección que les impide ser autónomos para afrontar las dificultades que pueden tener. Quizás habría que enseñarles a frustrarse y ayudarles a reconocer y tolerar este sentimiento. Intentar disimular la realidad cotidiana es un error, ya que tienen que descubrir el significado de los triunfos, de las decepciones, de la alegría y de la tristeza propia y de quienes les rodean. Me parece de gran importancia que esta crisis de los más jóvenes se aborde y se adopte un enfoque con una visión de futuro.

Gema Abad Ballarín. REUS (TARRAGONA)

Trabajo fecundo

El hombre consigue, de ordinario, gracias a su trabajo, el sustento de su vida y de los suyos: con el trabajo se une a sus hermanos y los sirve, y con él puede practicar una verdadera caridad y ofrecer su cooperación al perfeccionamiento de la creación divina. Más aún, para los que tienen fe, si ofrecen su trabajo a Dios pueden colaborar a la obra redentora de Jesucristo, quien dio al trabajo una dignidad eminente, trabajando con sus propias manos en Nazaret. En plan de chiste: "¿Desde cuándo trabajas en la oficina?". Y contesta: "Desde que me amenazaron con echarme si hacía el vago". El que sabe que el trabajo es fecundo no hace el vago y trabaja. Cuando Juan XXIII era el cardenal Roncalli, se le estropeó el coche en un pueblo de Italia, y el mecánico, que había cerrado ya el taller, volvió al trabajo y le arregló el coche. "¿Cuánto le debo?", preguntó el cardenal. "Nada, eminencia, ya me lo pagará usted cuando sea Papa". Tiempo después, Juan XXIII escribió al mecánico pidiéndole la factura y por su trabajo bien hecho fue pagado. El trabajo es fecundo en todo. En el mundo laboral los trabajos son muchos y necesarios. Cuenta un señor que al salir de la autopista le dio excusas al encargado de cobrar el peaje por tener que pagar con un billete grande. "No tenga cuidado –repuso el empleado–, si no fuera por personas como usted que necesitan cambio, me sustituirían por una máquina tragaperras". Es una pena que con lo fecundo que es el trabajo, la falta de él y la precariedad del mismo atenten contra la dignidad del hombre, creando no sólo situaciones de injusticia y de pobreza, que frecuentemente degeneran en desesperación, criminalidad y violencia, también crisis de identidad en las personas. Es urgente, pues, que surjan medidas eficaces, planteamientos serios y atinados, que lleven a encontrar caminos para que todos tengan acceso a un trabajo digno, estable y bien remunerado. El trabajo no es algo opinable, algo que el hombre puede hacer o dejar de hacer, como tantas otras cosas. El trabajo es ley de la Creación: los pájaros, para volar y el hombre, para trabajar. Así de claro y rotundo…

Teófilo Marco Estella. EL GRADO (HUESCA)

El Aranda, sin ambulancia nocturna

El 1 de junio entrará en vigor el nuevo pliego de Ambulancias que priva al Aranda del servicio nocturno. Tampoco tendrá el helicóptero nocturno, porque la comarca del Aranda no ha ejecutado el helipuerto en Illueca. Ante esta situación los vecinos están con la incertidumbre de cómo será a partir de esta fecha. Ni las protestas vecinales y el rechazo de ayuntamientos como Illueca, Brea de Aragón o Aranda de Moncayo, que presentaron recursos, han servido de nada. Por la noche no habrá ambulancia.

Francisco Tofé Andrés. ILLUECA

Una calle para Salvatore Stars

En el HERALDO del pasado 11 de mayo leí con alegría que, por parte del área de Vicealcaldía, Cultura y Proyección Exterior del gobierno municipal de Zaragoza, se tomaba la decisión de conceder cuatro calles de nuestra ciudad, respectivamente, a la cupletista y cantante Corita Viamonte, a la actriz Laura Gómez-Lacueva, al dibujante Carlos Sánchez Ezquerra y al municipio zaragozano de Sestrica. Pienso que se han olvidado de un ciudadano que amaba Zaragoza, tanto que incluso le compuso una canción: ‘Mi ciudad’. Me refiero a Salvador Garrido, conocido en el ámbito musical como Salvatore Stars, que falleció el pasado 28 de agosto. Desde aquí lanzo la propuesta al gobierno de Zaragoza para que Salvador Garrido tenga una calle en su ciudad, pues somos muchos los que pensamos que se la merece.

Juan Agüeras Allende. ZARAGOZA

