Voto de última semana

Las campañas electorales se hacen larguísimas para algunos y resultan escasas para otros. El bipartidismo las sufre por el miedo al desgaste (solo hay que recordar lo ocurrido con el PSOE y las listas de Bildu) y los nuevos partidos y los minoritarios las necesitan para obtener una ventana de visibilidad.

La reacción frente a un hecho concreto, el desencanto con el partido elegido en las pasadas elecciones, o la reactivación tardía de los abstencionistas y los indecisos permiten que cada vez más se entremezcle la volatilidad con una toma de decisión del voto en el último instante. Existe una papeleta más emocional, producto de un proceso de maduración distinto y escasamente fiel a una formación, que ha dejado de repartirse proporcionalmente para descubrirse inclinada hacia partidos altamente efervescentes. Así, por ejemplo, los datos que maneja la consultora A+M reflejan que la irrupción de Teruel Existe en la capital turolense estaría provocada, entre otras razones, por el voto procedente de más de la mitad de los abstencionistas de los comicios de 2019.

A falta de una semana para la celebración de los comicios, las encuestas descubren importantes movimientos

No son los próximos resultados electorales la principal incógnita que acompaña a Aragón-Teruel Existe, en especial cuando tampoco se conoce a quién respaldará si su papel se convierte en imprescindible para cerrar una mayoría. Su líder, Tomás Guitarte, que insiste en recordar que no participará en un Gobierno donde esté o cuente con el apoyo de Vox, no cierra la posibilidad de entenderse con el PP, pese a contar con una base de voto que, mayoritariamente, procede del centroizquierda y que ya se fraguó en las pasadas elecciones generales.

Tampoco descarta Guitarte un pacto con el PSOE. Pese a haberse convertido en un socio del que el presidente Pedro Sánchez ha echado mano cuando ha sido necesario, Aragón-Teruel Existe exhibe ahora una suerte de desmemoria con la que pretende marcar distancia con los socialistas, pero ¿significa esto que cierra alguna puerta? Toda campaña electoral tiene sus claves y una de ellas es la teatralidad con la que se conducen los candidatos al hablar de sus expectativas, negándose siempre a anticipar cualquier tipo de acuerdo, aunque ¿carece Aragón-Teruel Existe de una inclinación ideológica? ¿Vinculará una posible negociación a la tendencia nacional que describan los resultados de las autonómicas? ¿Buscará un pacto global en el que se incluyan ayuntamientos, la diputación y su papel en el Ejecutivo regional?

Aragón-Teruel Existe crece y también se confirma la posibilidad de que los minoritarios continúen jugando un papel especialmente significativo

La toma en consideración de la importancia de Teruel y de Teruel Existe en las elecciones del próximo domingo está marcando el último tramo de la campaña. Al margen del peso ponderado que se otorga al reparto provincial de los escaños autonómicos, los votos de los turolenses se anticipan determinantes. Además de que tres candidatos a la presidencia de Aragón se presentan por Teruel –Tomás Guitarte (Aragón-Teruel Existe), Alberto Izquierdo (PAR) y Alejandro Nolasco (Vox)–, parece confirmarse que el voto emocional, decidido en los últimos días (en la última semana) y asentado en nuevas claves de identificación, estaría ganando peso. Sorprende, por todo ello, que los grandes partidos insistan en una campaña tan contenida –salvo algún rifirrafe–, en la que apenas se descubre la asunción de riesgos. Con lo ajustados que se muestran los resultados, esta última semana se prevé determinante.

(Puede consultar aquí todos los pódcast y artículos escritos en HERALDO de Mikel Iturbe)