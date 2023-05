El Rey en San Gregorio

La invasión de Ucrania está en estos momentos, inevitablemente, detrás de grandes ejercicios militares como los Defender Europe que vienen desarrollándose desde hace unos días en San Gregorio y que contaron ayer con la presencia del Rey.

Don Felipe completó su visita a Zaragoza en el Hospital de la Defensa, dando ánimos precisamente a los ucranianos que se recuperan allí de heridas sufridas en la guerra. España, como los demás aliados occidentales y junto a ellos, tiene que robustecer sus capacidades defensivas frente a una amenaza bélica que, lamentablemente, no puede ignorarse.

Las grandes maniobras militares multinacionales son habituales en los países de la OTAN y el Centro Nacional de Adiestramiento de San Gregorio, en Zaragoza, tiene con frecuencia una importante. participación en ellas. Pero no cabe duda de que la invasión rusa de Ucrania ha dado mayor relevancia a este tiempo de entrenamientos, que son indispensables para que las Fuerzas Armadas de la Alianza puedan ejercer su poder de disuasión. Con la participación de tropas de seis países, la operación Defense Europe ha estado en esta ocasión bajo mando español, y no estadounidense como es habitual, lo que subraya la profesionalidad de las Fuerzas Armadas de nuestro país. España, como los demás países europeos, tiene que reforzar sus capacidades bélicas en un momento en el que Europa ha tomado conciencia de que la posibilidad de una agresión exterior no es meramente teórica. España cuenta para ello con el esfuerzo y la preparación de sus militares, que ayer recibieron en esa tarea el respaldo del Rey. La visita de don Felipe a los ucranianos ingresados en el Hospital de la Defensa fue un momento emotivo en el que el gesto del Rey, que recibió una bandera ucraniana firmada, vino a poner de relieve el compromiso de nuestro país con la ayuda y el apoyo a una nación que está sufriendo una terrible devastación.